中国证券：深交所加强创业板行业监管，修订两个行业信披指引

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透上海2月26日 - 中国深圳证券交易所进一步提高上市公司信息披露质量，日前完成了创业板影视和医药两个行业信息披露指引的修订工作。 中国证券报周四引述深交所人士分析，深化创业板行业监管，主要有三方面的意义：一是增强市场透明度，促进完善市场约束机制；二是契合创业板公司特点，加大对新兴产业发展的支持力度；三是提升自律监管效能，落实信息披露为中心的监管理念。
深交所人士指出，本次影视类和医药类指引修订呈现以下特点：一是从灵活性角度出发，适当增强《指引》的适用弹性。二是从重要性原则出发，权衡信息披露的成本效益。本次修订以投资者需求为导向，促进信息披露简明化，同时充分考虑上市公司信息披露成本。
除本次修订外，深交所还启动了对创业板节能环保、光伏、互联网视频、游戏和电子商务等新兴行业的信息披露指引的起草工作。目前部分指引已在征求上市公司意见，后续将陆续发布。深交所通过稳步推进行业监管，将更好地适应监管转型需求，顺应以新股发行注册制为核心的资本市场市场化改革趋势。
深交所较为重视行业监管，早在2011年，创业板已开始在信息技术、影视、农业等行业试行行业监管。2013年初，创业板试点推出行业信息披露指引。2014年上半年，创业板又将行业监管范围扩大至医药、节能环保、光伏、电子等行业。（完） (发稿 徐永；审校 林高丽)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-