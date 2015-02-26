欧洲经济指标预测--2月26日-3月5日****

标题新闻：4月美国消费者一年通胀预期中值小升至2.8%，三年预期攀升至2.9%-纽约联储调查
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以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月23日当周 2月26日(四) 0700 德国Gfk消费者信心指数 3月 9.5 9.3 0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第四季 -- +0.7% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 2月 减少1.0 减少0.8 未经季节调整失业人数(万人) 300.0 300.0 经季节调整失业率 6.5% 6.5% 经季节调整失业人数(万人) -- 283.6 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 12月 -- +0.1% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -2.3% 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 1月 +3.7% +3.6% 民间贷款 -0.3% -0.5% M3三个月移动平均年增长率 -- +3.1% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.7% +2.7% 0930 英国企业投资(较前季) 第四季初值 +1.9% -1.4% (较上年同期) -- +5.2% 1000 意大利企业信心指数 2月 98.0 97.1 1000 意大利消费者信心指数 2月 104.5 104.0 1000 欧元区企业景气指数 2月 0.22 0.16 经济景气指数 101.9 101.2 工业景气指数 负4.5 负5.0 服务业景气指数 正5.3 正4.8 消费者信心指数 负6.7 负8.5 消费者通胀预期指数 -- 负3.6 生产者通胀预期指数 -- 负5.7 1100 意大利薪资指数(较前月) 1月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.1% 2月27日(五) 0005 英国GfK消费者信心指数 2月 正2 正1 0700 德国进口物价(较前月) 1月 -1.0% -1.7% (较上年同期) -4.6% -3.7% 0745 法国消费者支出(较前月) 1月 -- +1.5% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.9% 0800 瑞士KOF领先指标 2月 90.0 97.0 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月初值 持平 -0.4% (较上年同期) -0.5% -0.6% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.2% -2.5% (较上年同期) -0.3% -0.5% 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月初值 +0.7% -1.1% (较上年同期) -0.2% -0.4% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.7% -1.3% (较上年同期) -0.4% -0.5% 3月2日当周 3月2日(一) 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 2月 -- +0.3% (较上年同期) -- +6.8% 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 48.2 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 2月 -- 49.9 0850 法国Markit制造业PMI 2月 -- 47.7 0855 德国Markit/BME制造业PMI 2月 -- 50.9 0900 欧元区Markit制造业PMI 2月终值 -- 51.1 0900 意大利失业率 1月 -- 12.9% 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 1月 -- 增加5.78 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加16.12 抵押贷款批准件数(千件) -- 60.275 M4货供额(较前月) -- +0.1% 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 2月 -- 53.0 1000 欧元区HICP(较上年同期) 2月初值 -- -0.6% 1000 欧元区失业率 1月 -- 11.4% 3月2-3日 0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 +0.4% +0.2% (较上年同期) +2.6% +4.0% 3月3日(二) 0545 瑞士GDP(较上季) 第四季 -- +0.6% (较上年同期) -- +1.9% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 2月 -- 59.1 1000 欧元区生产者物价指数(较前月) 1月 -- -1.0% (较上年同期) -- -2.7% 3月4日(三) 0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 51.2 0850 法国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 53.4 Markit综合PMI -- 52.2 0855 德国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月终值 -- 55.5 综合PMI -- 54.3 0900 欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月终值 -- 53.9 综合PMI -- 53.5 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 2月 -- 57.2 1000 欧元区零售销售(较前月) 1月 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.8% 3月5日(四) 0630 法国失业率 第四季 -- 10.4% 0700 德国工业订单(较前月) 1月 -- +4.2% 0900 意大利GDP(较前季) 第一季终值 -- 持平 (较上年同期) -- -0.3% 1200 英国央行利率决定 3月 -- 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 1245 欧洲央行再融资利率 3月 -- 0.05% 存款利率 -- 负0.20% (完)
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路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
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