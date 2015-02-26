《中国报摘》--中国证券报2月26日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强昨日主持召开国务院常务会议，确定进一步减税降费措施、支持小微企业发展和创业创新，部署加快重大水利工程建设、以公共产品投资促进稳增长调结构。
* 其他:
--全国人大常委会25日审议相关决定草案，拟授权国务院在北京市大兴区等33个试点县（市、区）行政区域，暂时调整实施土地管理法、城市房地产管理法关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地管理制度的有关规定。
--国家发改委东北及老工业振兴司司长周建平表示，集中力量做好《关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》上会审议、修改完善和出台后实施等各项工作。
--香港特区政府财政司司长曾俊华表示，会检讨沪港通的经验，与中央有关部委商讨启动深港通和优化沪港通的安排，向两地资本市场全面互联互通迈进。
--工信部指出，2015年国内原材料需求总体有望保持稳定，预计2015年原材料工业增加值增速在8%左右，但行业增速会进一步放缓，钢铁、电解铝等面临较大困难，下行压力较大。
--国家能源局近日发布《煤层气勘探开发行动计划》，其中提出，到2020年，中国将新增煤层气探明地质储量1万亿立方米；抽采量力争达到400亿立方米，未来五年，煤层气抽采量将增长1倍多。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 曾祥进)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-