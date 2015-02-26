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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 08:07 BJT

《中国报摘》--中国证券报2月26日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强昨日主持召开国务院常务会议，确定进一步减税降费措施、支持小微企业发展和创业创新，部署加快重大水利工程建设、以公共产品投资促进稳增长调结构。

* 其他:

--全国人大常委会25日审议相关决定草案，拟授权国务院在北京市大兴区等33个试点县（市、区）行政区域，暂时调整实施土地管理法、城市房地产管理法关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地管理制度的有关规定。

--国家发改委东北及老工业振兴司司长周建平表示，集中力量做好《关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》上会审议、修改完善和出台后实施等各项工作。

--香港特区政府财政司司长曾俊华表示，会检讨沪港通的经验，与中央有关部委商讨启动深港通和优化沪港通的安排，向两地资本市场全面互联互通迈进。

--工信部指出，2015年国内原材料需求总体有望保持稳定，预计2015年原材料工业增加值增速在8%左右，但行业增速会进一步放缓，钢铁、电解铝等面临较大困难，下行压力较大。

--国家能源局近日发布《煤层气勘探开发行动计划》，其中提出，到2020年，中国将新增煤层气探明地质储量1万亿立方米；抽采量力争达到400亿立方米，未来五年，煤层气抽采量将增长1倍多。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 吴芳; 审校 曾祥进)
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