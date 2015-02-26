欧洲经济：仅27%投资人认为欧洲央行QE计划能推高通胀--惠誉调查

标题新闻：英首相特雷莎梅的保守党较工党支持率领先22个点，为ICM历次选举民调中最大优势-ICM
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路透伦敦2月25日 - 评级机构惠誉周三的一项调查显示，仅有27%的受访投资人认为，欧洲央行(ECB)即将启动的1兆(万亿)欧元量化宽松(QE)计划可以提升通胀。
这项针对掌管超过8兆欧元固定收益资产的经理人所做调查显示，65%受访者认为欧元区已垄罩于通缩风险当中，比率创下历史新高，去年10月所做的调查中，持此看法者占53%。
“欧洲债信投资人渐趋担忧通缩，对于欧洲央行量化宽松能否有所助益，也抱持怀疑态度，”惠誉表示。
仅有约略超过半数的受访者预期银行放贷将有小幅增长；92%受访者预期量化宽松将对金融市场资产产生正面效应。
惠誉仅提供主要的调查结果，完整内容将于3月初公布。(完) (编译 陈宗琦；审校 孙茉莉)
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路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。