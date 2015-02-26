欧洲经济：仅27%投资人认为欧洲央行QE计划能推高通胀--惠誉调查

路透伦敦2月25日 - 评级机构惠誉周三的一项调查显示，仅有27%的受访投资人认为，欧洲央行(ECB)即将启动的1兆(万亿)欧元量化宽松(QE)计划可以提升通胀。

这项针对掌管超过8兆欧元固定收益资产的经理人所做调查显示，65%受访者认为欧元区已垄罩于通缩风险当中，比率创下历史新高，去年10月所做的调查中，持此看法者占53%。

“欧洲债信投资人渐趋担忧通缩，对于欧洲央行量化宽松能否有所助益，也抱持怀疑态度，”惠誉表示。

仅有约略超过半数的受访者预期银行放贷将有小幅增长；92%受访者预期量化宽松将对金融市场资产产生正面效应。