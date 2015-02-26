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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 08:24 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月26日-3月5日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期   时间   国家    规模      发行细节
 2/26          美国              标售七年期债券
                                 
 2/26          意大利            标售中长期债券
 2/26          日本              标售三个月期贴现国库券
                                 
 2/26          日本              标售两年期公债
 3/2    1350   法国              标售BTF公债
 3/3           英国              标售2020年到期、票息2%的公
                                 债
 3/3           日本              标售10年期公债
 3/5           日本              标售三个月期贴现国库券
 3/5           法国              标售法国长期政府债券(OAT)
 3/5           西班牙            标售公债
 3/5           日本              标售30年期政府公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 孙茉莉; 审校 许娜)
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