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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 08:24 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--2月26日-3月5日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月26日(四)

开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。

2月27日(五)

圣地亚哥--智利央行发布2月议息会议记录(1130)。

3月2日(一)

暂无重要经济事件。

3月3日(二)

安卡拉--土耳其央行宣布2月货币政策委员会会议记录(1200)。

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至3月4日)。

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至3月4日)。

3月4日(三)

吉隆坡--马来西亚央行召开货币政策委员会会议(至3月5日)。

华沙--波兰央行宣布利率决议(1030)。

巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2200)。

3月5日(四)

吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决议(1000)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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美国上市公司业绩公布日程表

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
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