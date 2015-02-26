《新兴市场重要经济事件预告》--2月26日-3月5日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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2月26日(四)
开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。
2月27日(五)
圣地亚哥--智利央行发布2月议息会议记录(1130)。
3月2日(一)
暂无重要经济事件。
3月3日(二)
安卡拉--土耳其央行宣布2月货币政策委员会会议记录(1200)。
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至3月4日)。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至3月4日)。
3月4日(三)
吉隆坡--马来西亚央行召开货币政策委员会会议(至3月5日)。
华沙--波兰央行宣布利率决议(1030)。
巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2200)。
3月5日(四)
吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决议(1000)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-