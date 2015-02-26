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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 08:20 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月26日

路透香港2月26日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(
1美元=7.7557港元 )
    
    美国股市标普500指数周三收低，道琼工业指数 收涨15.38点，或0.08%，至18,224.57点，
再创纪录最高收位。Nasdaq指数结束10日连涨之势，因投资者对苹果 升势获利了结，但道指
小升，再创纪录最高收位。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       141.520   -0.58      15564            10.976       0.70
 中国铝业                      11.620    1.31      30886             3.605      -0.69
 中国移动                      68.140   -0.77     225509           105.695      -0.29
 中国人寿                      62.920   -0.16      47748            32.533      -0.51
 中石油                       114.070   -0.23      17107             8.847       0.08
 中石化                        82.990   -0.12      26827             6.436      -0.06
 汇丰控股                      44.770   -0.60    2392323            69.445      -0.86
 中电信                        64.030    0.33       3795             4.966      -0.48
 中国联通                      16.600   -1.43      48871            12.874       0.58
 兖州煤业                       8.150   -0.12       6866             6.321      -0.93
 华能国际                      48.460    0.02      10433             9.396       0.38
 南方航空                      24.300   -1.46      15888             3.769      -0.55
 东方航空                      23.850   -1.61      10912             3.699      -0.55
 中芯国际                       4.420    2.31       9781             0.686      -2.06
 （完）

 (整理　梁慧仪)
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