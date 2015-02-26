《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月26日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透香港2月26日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7557港元 ) 美国股市标普500指数周三收低，道琼工业指数 收涨15.38点，或0.08%，至18,224.57点， 再创纪录最高收位。Nasdaq指数结束10日连涨之势，因投资者对苹果 升势获利了结，但道指 小升，再创纪录最高收位。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 141.520 -0.58 15564 10.976 0.70 中国铝业 11.620 1.31 30886 3.605 -0.69 中国移动 68.140 -0.77 225509 105.695 -0.29 中国人寿 62.920 -0.16 47748 32.533 -0.51 中石油 114.070 -0.23 17107 8.847 0.08 中石化 82.990 -0.12 26827 6.436 -0.06 汇丰控股 44.770 -0.60 2392323 69.445 -0.86 中电信 64.030 0.33 3795 4.966 -0.48 中国联通 16.600 -1.43 48871 12.874 0.58 兖州煤业 8.150 -0.12 6866 6.321 -0.93 华能国际 48.460 0.02 10433 9.396 0.38 南方航空 24.300 -1.46 15888 3.769 -0.55 东方航空 23.850 -1.61 10912 3.699 -0.55 中芯国际 4.420 2.31 9781 0.686 -2.06 （完） (整理 梁慧仪)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-