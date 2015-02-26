《全球重要经济事件一览表》--2月26日-3月5日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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2月26日(四)
美国亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在2015年银行业前景会议上，就货币政策和经济前景发表讲话(1800)。
伦敦--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在伦敦帝国学院主办的一场活动中发表演说。主题为”回顾美联储过去10年：走过金融危机。”(1815)
英国考文垂--英国央行副总裁夏菲克在华威(Warwick)大学发表演说。(1730)
日本横滨--日本央行审议委员石田浩二发表讲话(0130)。
德国汉堡--德国央行委员Joachim Nagel发表演讲(1000)。
柏林--德国央行委员Andreas Dombret就“拯救银行业--机会与挑战”发表演讲(1045)。
马德里--欧洲央行管理委员会委员暨西班牙央行总裁林德在一个新书发布会上致开幕辞(1830)。
维也纳--法国财长萨潘访问奥地利。
2月27日(五)
纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特、纽约联邦联储银行总裁杜德利与美联储副主席费舍尔、前美联储主席贝南克、日本央行副总裁中曾宏参加由芝加哥大学布斯商学院的全球市场倡议所赞助的美国货币政策论坛2015年度大会。
纽约--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加一场名为“庞大资产负债表下的中央银行”的讨论会(1830)。
东京--日本央行总裁黑田东彦在日本记者俱乐部发表演说(0330)。
3月2日(一)
暂无重要经济事件。
3月3日(二)
悉尼--澳洲央行举行议息会议。(0330)
3月4日(三)
纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦接受公民预算委员会(CBC)颁发的奖章，并在颁奖晚宴上致辞(0100)。
美国森林湖--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在森林湖Lake Bluff扶轮社2015年经济早餐会上，就当前经济状况与货币政策发表演说(1400)。
华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1900)。
堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在由Central Exchange举办的活动中，就美国经济发表演说(1800)。
伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至3月5日)。
渥太华--加拿大央行宣布政策利率(1500)。
东京--日本财务省财务官山崎达雄在一项主题为“全球经济：我们对美国货币政策正常化做好充分准备了吗？”的座谈会中发表演说(0500)。
3月5日(四)
塞浦路斯--欧洲央行管理委员会会议，随后宣布利率决议并召开记者会。
美国德州--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在该行厄尔巴索分行主办的社区论坛上发表演说(0000)。
悉尼--澳洲央行副总裁洛威在高盛第10届全球宏观经济年会上讲话(0130)。
渥太华--人力网络大会(至3月7日)，加拿大财长奥利佛为主要发言嘉宾。
日本群马县--日本央行审议委员木内登英发表讲话。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-