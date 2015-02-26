金砖国家：2月25日股汇市收盘纵览

路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月25日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 上涨0.5%，收报992.80点。
中国股市：沪综指羊年首个交易日收跌，节前累积升幅过大致调整压力释放
中国汇市：人民币羊年弱势开局，因春节购汇还款需求及离岸CNH走贬
香港股市：收盘持平，因对经济仍感担忧
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巴西股市：大跌拖累拉美金融市场，国营石油公司Petrobras 被穆迪将投资评级调降至垃圾级后股价一度跌逾6%，拖累巴西指标股指Bovespa指数 一度下滑0.68%，大盘指数终场收低0.12%，报51,811.02点。Petrobras尾盘收跌4.87%，报9.38雷亚尔。
巴西汇市：大幅走贬，Petrobras被调降评级进一步减弱巴西资产的吸引力，而巴西经济也正在下滑中挣扎。雷亚尔兑美元 收报2.8666/81，上日收报2.8327/34。
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南非股市：盘中曾创出纪录新高，但终盘还是收跌，因政府决定提高电力和燃料税，令 Woolworths 等消费类品公司受创。指标Top-40绩优股指数 收低0.3%报47,030点，盘中触及纪录高点47,422点，综合指数 小跌至53,217点，稍早一度创下53,615的历史新高。
南非汇市：兰特兑美元下跌，因南非下调经济成长预估和上调赤字预估
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印度股市：削减盘中涨幅，尾盘仅小幅收高，因投资者在本周稍后的重要经济事件之前对Tata Steel 等表现较好个股进行获利了结。指标BSE指数 收高0.01%至29,007.99点，盘中曾涨0.9%，NSE指数 上涨0.06%至8,767.25点，盘中一度高涨0.89%。
印度汇市：卢比兑美元走强至62.03卢比，因美联储主席叶伦暗示联储不急于升息，导致美元在全球市场走疲；上日卢比收在62.1950/2050。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 下滑0.54%至883.880点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.46%至484.14点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值2.33%至61.389卢布；卢布兑欧元 上升2.23%至69.740卢布。(完)
(编译 郑茵 审校 孙茉莉)