金砖国家：2月25日股汇市收盘纵览

台湾汇市：台币量缩微收升中止连三日跌势，陷入盘整观望美元走势明朗

* 台币量缩微收升，中止连三日跌势 * 陷入盘整，观望国际美元走势明朗 * 台币兑美元明日区间料在30.100-30.200 路透台北5月8日 - 台币兑美元周一量缩微收升，中止连三日跌势。交易员表 示，尽管美国4月非农就业报告优于预期利于支撑美元，但法国总统大选由中间派候选人马 克龙胜选则提高市场风险偏好度，两股力道抵销后令美元表现持稳，台币也陷入狭幅区间盘 整。 他们指出，今日汇市交投转趋淡静，主要来自进/出口商实质交易及散户间的日圆等外 币换汇需求，午后出口商在台币靠向30.160时抛汇意愿较高，进口商则倾向在美元逢低时承 接，至于外资买卖汇皆有、暂看不出方向，让今天台币盘势像个“大闷锅”。 〞明天韩国大选不会有黑天鹅，目前民调领先的文在寅是温和派不是另一个川普(特朗 普)。〞一民营银行交易员说。 另位外商银行交易员称，若明天韩国总统大选结果符合市场预期将视为短多，不过近期 台币与韩元的连动性并不高，后续仍关注国际美元走势及外资进一步动向。 周一韩元兑美元持稳于1,133