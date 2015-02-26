《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月26日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
*工商时报：
--房地合一政策软着陆，让建商吃下定心丸，根据统计，房市年度黄金大档〞329档期〞，全台推案量逾3,000亿台币；其中，双北市(台北市和新北市)占整体推案量高达77.6%，以往推案量居高不下的桃园、新竹，今年案量明显减少，显示在房市修正气氛下，建商已回防抗跌性较佳的双北市做为主战场。
--距两岸上次举行高层会谈已时隔近一年，海基会发言人周继祥昨日表示，两岸正积极就两岸两会第11次高层会谈做准备工作，〞3月可以准备好，就3月举行〞；此次会谈将在大陆举行，具体地点目前尚未对外宣布。
--国民党主席朱立伦昨日于党内中常会突然宣布，对于立法院长王金平党籍诉讼案，官司不打了，〞王金平确认为本党同志并无疑义〞。王金平随即透过律师发出声明，将待国民党正式行文最高法院才能有圆满结果。
--华南银行大陆第三分行福州分行预计上半年开业，华银指出，下半年将敲定是否设立子行以及子行总部地点。据悉，华银内部初步评估，设立子行势在必行，重点则是子行地点及放款能量相关考量。
*经济日报：
--中韩自由贸易协定(FTA)昨日完成草签，台韩四大竞争产业中，石化、面板、汽车、工具机业因中韩FTA开放幅度不若先前预期，台湾业者暂时喘口气。
--民进党主席蔡英文接受周刊专访表示，如果她当选总统，会先关注经济、高龄化问题，并推动民进党最强的赋税改革。蔡英文提出的六大改革，包括年金改革、新经济模式、财政问题、能源政策、长照体系及居住正义。
--为强化资本、布局亚洲市场，多家公股金融机构今年积极筹资，为巩固经营权，部分公股金融机构锁定已无投票权的保险业资金，藉以引进资金及策略性投资人，财政部表示原则支持。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-