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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 08:31 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月26日

*工商时报：

--房地合一政策软着陆，让建商吃下定心丸，根据统计，房市年度黄金大档〞329档期〞，全台推案量逾3,000亿台币；其中，双北市(台北市和新北市)占整体推案量高达77.6%，以往推案量居高不下的桃园、新竹，今年案量明显减少，显示在房市修正气氛下，建商已回防抗跌性较佳的双北市做为主战场。

--距两岸上次举行高层会谈已时隔近一年，海基会发言人周继祥昨日表示，两岸正积极就两岸两会第11次高层会谈做准备工作，〞3月可以准备好，就3月举行〞；此次会谈将在大陆举行，具体地点目前尚未对外宣布。

--国民党主席朱立伦昨日于党内中常会突然宣布，对于立法院长王金平党籍诉讼案，官司不打了，〞王金平确认为本党同志并无疑义〞。王金平随即透过律师发出声明，将待国民党正式行文最高法院才能有圆满结果。

--华南银行大陆第三分行福州分行预计上半年开业，华银指出，下半年将敲定是否设立子行以及子行总部地点。据悉，华银内部初步评估，设立子行势在必行，重点则是子行地点及放款能量相关考量。

*经济日报：

--中韩自由贸易协定(FTA)昨日完成草签，台韩四大竞争产业中，石化、面板、汽车、工具机业因中韩FTA开放幅度不若先前预期，台湾业者暂时喘口气。

--民进党主席蔡英文接受周刊专访表示，如果她当选总统，会先关注经济、高龄化问题，并推动民进党最强的赋税改革。蔡英文提出的六大改革，包括年金改革、新经济模式、财政问题、能源政策、长照体系及居住正义。

--为强化资本、布局亚洲市场，多家公股金融机构今年积极筹资，为巩固经营权，部分公股金融机构锁定已无投票权的保险业资金，藉以引进资金及策略性投资人，财政部表示原则支持。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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