《独家新闻》巴西国家石油公司聘摩根大通出售30亿美元资产--消息

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透圣保罗/纽约2月25日 - 据两名直接了解情况的消息人士周三透露，巴西国家石油公司(Petrobras) 已聘请摩根大通于今年处理30亿美元的资产出售计划；受一桩腐败丑闻影响，该公司已难以获得融资。
其中一名消息人士称，摩根大通将负责为该资产吸引尽可能多的买家，之后为交易做出规划；由于这一过程尚未公开，该消息人士要求匿名。该消息人士补充称，相关物产和钻井牌照在可能待沽的资产之列。
第二位消息人士称，未来几周安排了会议日程，进一步研究交易机会。巴西国家石油公司和摩根大通均未予置评。
美国穆迪投资服务公司(Moody's Investors Servic)周二已经摘除了巴西国家石油公司的投资级信用评级，并将公司继续置于进一步降评的观察名单，称他们对该公司当前面临的腐败丑闻和流动性压力感到担心。 因此该公司出售资产已不可避免。
在被称为巴西史上最严重的贪腐丑闻中，检方指控巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)的盟友在10多年的政治献金黑幕中，利用巴西国家石油公司签署高价合同，从中掠取数十亿里拉。
该丑闻已使巴西国家石油公司被关在债券市场大门之外，之前独立审计公司拒绝在该公司季度财报上签字，担心该公司可能需要进行资产减计。
一个月前刚刚上任的巴西国家石油公司执行长Aldemir Bendine已将削减投资和剥离资产当做重建公司信誉计划的基石。外界广泛预计，公司为期五年的2,210亿美元资本支出计划也面临缩减。
在三家主要评级机构中，穆迪是最先将巴西国家石油公司置于垃圾级信用评级的。惠誉和标普目前对该公司的评级，是投资级中的最低一个级距。
上周摩根大通证券分析师预计，穆迪将最先宣布下调巴西国家石油公司评级。从受影响的债券规模来看，穆迪此次下调巴西国家石油公司评级是10年来企业评级下调中影响规模最大的一次。
根据第一位消息人士，潜在买家可能包括中东投资者，主要是熟悉石油和天然气项目的主权财富基金。
巴西国家石油公司在2012年10月至2013年12月卖出了价值107亿美元的资产。这是该公司退出非核心资产、为投资项目融资计划的一部分。(完) (编译 王颖；审校 张明钧)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-