全球金融：人民币储备五年内料增加5,000亿美元--银行业

路透伦敦2月25日 - 业务侧重中国的银行家周三表示，60多家央行在货币储备中持有人民币，他们以及主权财富基金持有的人民币未来五年料增加5,000亿美元。

在伦敦举行的欧洲金融市场协会(AFME)的一次会议上，瑞银集团资产管理部门的主权市场策略主管Massimiliano Castelli表示，从数据以及与客户的讨论显示，人民币 占到了全球储备的0.1-0.3%左右。

他说，该比例未来五年应该会上升到2%。如果加上一些生产大宗商品的经济体所管理的大型财富基金的持有量，将会把5,000亿美元的资金推入到目前控制严密的人民币在岸市场。

“你会看到各家央行将增持人民币，”Castelli表示，“由于离岸人民币市场过于稀薄，他们将会进入在岸市场，上述情形将随之发生。”

国际货币基金组织(IMF)今年将考虑是否把人民币加入特别提款权(SDR)篮子。

出席上述会议的一些人士，包括业务重心在亚洲的汇丰控股(HSBC)和渣打银行等银行，以及国际金融公司的资深高层在内，均表示各国央行均走在了IMF前面。

“两年前是一些央行的储备管理者向我打听人民币情况，而现在则是我问他们持有了多少人民币，”高盛负责中国投资的高层Bobby Vedral表示。

“从技术角度看，人民币当然现在就可以加入IMF特别提款权。但在这方面，我们看到中国人并没有坐等其发生，而是正在行动。随着全球贸易越来越多地以人民币结算，各地央行自然需要持有最低数量的人民币以满足进口需要。”

会议发言者还表示，中国将迅速行动，增加离岸市场的人民币向中国流动。过去一年，离岸人民币金额大增。

Vedral表示，预计债券版“沪港通”将很快宣布。(完)