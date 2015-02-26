表格：外资上周继续买超日股，日本投资者仍买超海外债券

路透东京2月26日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至
2月21日当周，外资继续买超日本股票。
外资2月21日止当周在日本股市买超2,890亿日圆，前一周为买超1,13
9亿日圆。
日本投资人最近一周买超海外债券1,663亿日圆，前一周为买超4,767
亿日圆。
下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
外资在日本投资(负值代表卖超)：
股市 债市 货币市场
2月15日-2月21日 +289.0 +46.8 -1,309.0
2月 8日-2月14日 +113.9 +714.7 +614.9
2月 1日-2月 7日 -477.1 +68.8r +661.0
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
股市 债市 货币市场
2月15日-2月21日 +297.4 +166.3 -47.6
2月 8日-2月14日 +155.9 +476.7r -39.6
2月 1日-2月 7日 +306.3 +192.5r +20.3
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)
欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完)
(编译 徐文焰；审校 龚芳)