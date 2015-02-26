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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 08:31 BJT

表格：外资上周继续买超日股，日本投资者仍买超海外债券

路透东京2月26日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至
2月21日当周，外资继续买超日本股票。
    
    外资2月21日止当周在日本股市买超2,890亿日圆，前一周为买超1,13
9亿日圆。
    
    日本投资人最近一周买超海外债券1,663亿日圆，前一周为买超4,767
亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：
                         股市          债市        货币市场
    2月15日-2月21日     +289.0          +46.8       -1,309.0
    2月 8日-2月14日     +113.9         +714.7         +614.9
    2月 1日-2月 7日     -477.1          +68.8r        +661.0
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                         股市           债市        货币市场
    2月15日-2月21日     +297.4         +166.3          -47.6
    2月 8日-2月14日     +155.9         +476.7r         -39.6
    2月 1日-2月 7日     +306.3         +192.5r         +20.3
    
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完)
  
 (编译 徐文焰；审校 龚芳)
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