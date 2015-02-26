《中国债券市场每日交易备忘》--2月26日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --2/26 2014年国民经济和社会发展统计公报 --2/27 金融机构直接投资流量数据 2014年四季度 金融机构直接投资存量数据 2014年 --日前，深交所完成了创业板影视和医药两个行业信息披露指引的修订工作。一直以来 ，深交所较为重视行业监管，实行分行业披露是深交所深化创业板行业监管、转变信息披露 监管方式、大力推进监管转型的重要举措之一。今年深交所将以本次创业板行业指引修订为 起点，更加深入地推动行业监管工作，适应市场化改革形势下对自律监管的新要求。 --根据《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》精神，民政部、发改委、教育部 、财政部、人社部、国土部、住建部、国家卫计委、银监会、保监会联合发布《关于鼓励民 间资本参与养老服务业发展的实施意见》。在完善投融资政策方面，《意见》提出，研究以 养老服务产业为基础资产的证券化产品，稳步推进金融机构直接或间接投资养老服务业。 --国家发改委东北及老工业振兴司近日召开2015年度工作务虚会，司长周建平表示，要 抓好重大政策文件的制定和实施，集中力量做好《关于全面振兴东北地区等老工业基地的若 干意见》上会审议、修改完善和出台后实施等各项工作。 --全国人大常委会25日审议相关决定草案，拟授权国务院在北京市大兴区等33个试点县 (市、区)行政区域，暂时调整实施土地管理法、城市房地产管理法关于农村土地征收、集体 经营性建设用地入市、宅基地管理制度的有关规定。 --香港特区政府财政司司长曾俊华25日在特区立法会发表新一年度财政预算案时表示， 会检讨沪港通的经验，与中央有关部委商讨启动深港通和优化沪港通的安排，向两地资本市 场全面互联互通迈进。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次