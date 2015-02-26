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货币新闻 | 2015年 2月 26日 星期四 08:47 BJT

澳新汇市：澳元兑美元下跌，此前公布疲弱的资本支出数据

路透悉尼2月26日 - 澳元兑美元 周四下跌，此前较预期为低的企业投资数据，增加了澳洲央行更多次降息的可能性。

澳元兑美元日内一度从0.7885跌至0.7856，跌幅0.25%。最新报0.7864，周三时曾触及略高于0.79的一个月高位。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
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