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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 08:49 BJT

全球金市：金价持稳于1,200美元上方，受FED主席叶伦评论影响

叶伦周三在众议院金融服务委员会作证时，并没有頍外提供任何有关
升息时间的线索。
    
    很多市场人士原已预期美联储会在6月前开始升息，不过继叶伦此番
讲话后，一些人将其预期的升息时间推后至年底。
    
    美国4月期金 涨0.3%，报每盎司1,205.20美元。
    
    美国1月新屋销售仅较前月小幅下降，尽管大雪导致东北部地区的房
屋销售大幅减少；房屋供应则攀升至2010年以来最高水平，这对疲弱的楼
市而言是一大吉兆。 (完)
    
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     


 (编译 陈宗琦/孙茉莉; 审校 龚芳)
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