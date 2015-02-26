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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 08:51 BJT

《台湾重要政经日程》--2月26日

=====================今日重要政经消息==============================
    2/26(四)
    --08:30 主计总处公布1月季调失业率，上月为3.84%。
    --15:00 经济部工业局记者会。
    --16:00 陆委会例行记者会。
    --16:10 央行公布2014年第四季经常帐，上季为顺差158亿美元。    
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    2/27(五)
    --228纪念日逢周六，周五补假一日。
    
    3/2(一)
    --10:00 汇丰公布台湾2月PMI。
    --16:10 央行公布1月M2年增率，上月为成长5.85%。
    
    3/3(二)
    --16:00 经济部公布1月外销订单，上月为年增4.5%。
    
    3/4(三)
    --11:15 国泰投信ETF基金募集记者会。
   *--12:30 央行标售一年期定存单，金额预定1,300亿台币。
    --16:00 经济部公布1月工业生产指数，上月为年增7.33%。 
    
    3/5(四)
    --16:10 央行公布2月底外汇存底，1月底为4,159.03亿美元。
    
    3/9(一)
    --08:30 主计总处公布2月消费者物价指数，1月为下跌0.94%。
    --16:00 财政部公布2月出口数据，1月年增3.4%。
    
    3/10(二)
    --12:30 央行代财政部标售10年期公债，预估金额为400亿台币，13日发行。
    --12:00 元大宝来投信记者会。
    --13:30 台积电 公布2月营收。
   
   *3/13(五)
    --12:30 央行标售二年期定存单，目标金额200亿台币。
    
    3/24(二)
    --12:30 央行代财政部标售五年期公债，预估金额为350亿台币，27日发行。
    --12:00 央行代财政部标售104-4期国库券，天期91天，金额350亿台币，25日发行。
    
   *3/25(三)
    --16:10 台湾央行公布2月M2货币总计数，上月为年增5.86%。
    
    4/3(五)-4/6(一)
    --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。
    
    5/1(五)
    --劳动节，金融市场休市一日。
    
    6/19(五)
    --端午节补假，金融市场休市。
    
    9/28(一)
    --中秋节补假，金融市场休市。
    
    10/9(五)
    --国庆日补假，金融市场休市。(完)   

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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