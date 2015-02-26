《台湾重要政经日程》--2月26日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
=====================今日重要政经消息============================== 2/26(四) --08:30 主计总处公布1月季调失业率，上月为3.84%。 --15:00 经济部工业局记者会。 --16:00 陆委会例行记者会。 --16:10 央行公布2014年第四季经常帐，上季为顺差158亿美元。 ===================================================================== 2/27(五) --228纪念日逢周六，周五补假一日。 3/2(一) --10:00 汇丰公布台湾2月PMI。 --16:10 央行公布1月M2年增率，上月为成长5.85%。 3/3(二) --16:00 经济部公布1月外销订单，上月为年增4.5%。 3/4(三) --11:15 国泰投信ETF基金募集记者会。 *--12:30 央行标售一年期定存单，金额预定1,300亿台币。 --16:00 经济部公布1月工业生产指数，上月为年增7.33%。 3/5(四) --16:10 央行公布2月底外汇存底，1月底为4,159.03亿美元。 3/9(一) --08:30 主计总处公布2月消费者物价指数，1月为下跌0.94%。 --16:00 财政部公布2月出口数据，1月年增3.4%。 3/10(二) --12:30 央行代财政部标售10年期公债，预估金额为400亿台币，13日发行。 --12:00 元大宝来投信记者会。 --13:30 台积电 公布2月营收。 *3/13(五) --12:30 央行标售二年期定存单，目标金额200亿台币。 3/24(二) --12:30 央行代财政部标售五年期公债，预估金额为350亿台币，27日发行。 --12:00 央行代财政部标售104-4期国库券，天期91天，金额350亿台币，25日发行。 *3/25(三) --16:10 台湾央行公布2月M2货币总计数，上月为年增5.86%。 4/3(五)-4/6(一) --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-