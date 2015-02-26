《交易视点》台债仍以观望走势为主，长券标售不佳仍为市场隐忧--元大宝来证券

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透台北2月26日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，美国对于升息时点预期将会落在年中之后，市场情绪乐观，而周四将公布消费者物价指数，若数据表现不佳将使美联储维持温和态度的预期升温，后续将持续观察油市价格变化与美国经济数据，而美债指标10年期公债 向下跌破2.0%后回到新年假期前的水位。
台债因长券标售状况不佳依然为市场隐忧，追价意愿不足，成交量无法放大，本周仍以观望市场走势为主，预估五年券103/15 区间为0.95%-1.05%，10年券103/13期 则在1.55%-1.65%区间。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-