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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 08:53 BJT

《交易视点》台债仍以观望走势为主，长券标售不佳仍为市场隐忧--元大宝来证券

路透台北2月26日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，美国对于升息时点预期将会落在年中之后，市场情绪乐观，而周四将公布消费者物价指数，若数据表现不佳将使美联储维持温和态度的预期升温，后续将持续观察油市价格变化与美国经济数据，而美债指标10年期公债 向下跌破2.0%后回到新年假期前的水位。

台债因长券标售状况不佳依然为市场隐忧，追价意愿不足，成交量无法放大，本周仍以观望市场走势为主，预估五年券103/15 区间为0.95%-1.05%，10年券103/13期 则在1.55%-1.65%区间。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)
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