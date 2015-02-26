中国金融：获批定向降准的上市城商行继续增加，目前已达5家--报载

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透上海2月26日 - 中国央行定向降准政策惠及的城商行数量继续增加。证券时报周四报导，自央行2月初宣布定向降准以来，目前获批定向降准的上市城商行共有5家（含在香港上市的银行），执行较低存款准备金率。
除了已经公告的北京银行 和盛京银行 之外，还有南京银行 、重庆银行 和徽商银行 获批定向降准。
为了对冲流动性紧张和经济下行风险，2015年2月4日，央行宣布对所有金融机构普降人民币存款准备金率（存准率）0.5个百分点，并额外对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城商行、非县域农商行降准0.5个百分点。
2月11日北京银行率先在上交所公告称，获批定向降准，共下调存准率1个百分点，自2月16日起执行16.5%的人民币存准率。2月15日盛京银行在港交所公告称，该行收到央行沈阳分行通知，盛京银行符合审慎经营要求且小微贷款占比达标，获批定向降准。
在中国内地或香港上市的地方性银行（含城商行、农商行）共有8家，分别是A股的北京银行、南京银行和宁波银行，以及H股的重庆农商行、重庆银行、徽商银行、哈尔滨银行和盛京银行。
截至昨日下午，除了北京银行和盛京银行之外，其余6家上市地方性银行尚未公告获批定向降准。（完） (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-