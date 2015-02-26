《交易视点》台湾10年公债卖旧换新，料台湾升息落后美国--群益金鼎证

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透台北2月26日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评指出，昨日市场主要交易模式为卖旧换新，交易商出脱10年期103/13期公债 换取流动性较佳的104/5期新券 ，也带动市场些许交易量。叶伦虽然国会上说薪资、通膨仍是未来升息考量，但也仅保证在未来两次美联储不升息，因此，预期美联储如期在6月升息可能性仍大，只不过升息速度及幅度可能较小，台湾因本身产业结构及主要贸易国家仍在宽松，预期将落后美国升息。短期10年10年期103/13期 殖利率看在1.55-1.62、五年公债103/15期 在0.95-1.03%。
新台币利率交换市场方面，随着美十年期公债殖利率跌穿2%，台债因换券带动成交，昨日早上有数笔五年期利率交换利率成交在1.27%及一笔1.2775%，下午则有1.2725%、1.275%成交。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-