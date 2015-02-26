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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 09:00 BJT

《交易视点》台湾10年公债卖旧换新，料台湾升息落后美国--群益金鼎证

路透台北2月26日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评指出，昨日市场主要交易模式为卖旧换新，交易商出脱10年期103/13期公债 换取流动性较佳的104/5期新券 ，也带动市场些许交易量。叶伦虽然国会上说薪资、通膨仍是未来升息考量，但也仅保证在未来两次美联储不升息，因此，预期美联储如期在6月升息可能性仍大，只不过升息速度及幅度可能较小，台湾因本身产业结构及主要贸易国家仍在宽松，预期将落后美国升息。短期10年10年期103/13期 殖利率看在1.55-1.62、五年公债103/15期 在0.95-1.03%。

新台币利率交换市场方面，随着美十年期公债殖利率跌穿2%，台债因换券带动成交，昨日早上有数笔五年期利率交换利率成交在1.27%及一笔1.2775%，下午则有1.2725%、1.275%成交。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)
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