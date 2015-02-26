《香港重要政经日程》--2月26日-3月9日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
================== 今日重要政经消息=================
2月26日（周四）
-- 公布1月份出口及进口数字。
-- 长江实业 公布全年业绩。
-- 和记黄埔 公布全年业绩。
-- 中电控股 公布全年业绩。
-- 友邦保险 公布全年业绩。
-- 创兴银行 公布全年业绩。
-- 新世界百货 公布中期业绩。
-- 新创建 公布中期业绩。
-- 时计宝 公布中期业绩。
-- 亚洲果业 公布中期业绩。
-- 有线宽频 公布年度业绩。
================== 近期重要政经消息=================
2月27日（周五）
-- 公布1月份M3货币供应。
-- 公布1月份外汇基金总资产。
-- 新鸿基地产 公布中期业绩。
-- 国浩集团 公布中期业绩。
-- 汇贤产业信托 公布全年业绩。
-- 冠君产业信托 公布全年业绩。
-- 越秀地产 公布全年业绩。
-- 高鑫零售 公布全年业绩。
-- 大昌行 公布全年业绩。
-- 国浩集团 公布中期业绩。
-- 亨泰消费品 公布中期业绩。
--09:30 中国金海国际 股东特别大会。
--14:30 潍柴动力 在中国举行股东特别大会。
--15:00 新世界发展 公布中期业绩记者会。
3月1日（周日）
-- 信义玻璃 公布全年业绩。
-- 信义光能 公布全年业绩。
3月2日（周一）
-- TCL通讯 公布全年业绩。
-- TCL多媒体 公布全年业绩。
-- 花样年 公布全年业绩。
*--11:30 信义玻璃 及信义光能 全年业绩记者会。
3月3月（周二）
-- 公布1月份零售销售数据。
-- 中国联通 公布全年业绩。
-- 佐丹奴 公布全年业绩。
--14:50 中集 在中国举行股东特别大会。
*--15:00 花样年 及彩生活 全年业绩记者会。
3月4日（周三）
-- 汇丰公布2月份PMI。
-- 渣打集团 公布全年业绩。
-- ASM太平洋 公布全年业绩。
-- 廖创兴企业 公布全年业绩。
*--11:30 优源国际 全年业绩记者会。
3月5日（周四）
-- 港交所 公布全年业绩。
-- 鹰君 公布全年业绩。
-- 国泰君安 公布全年业绩。
-- 泓富产业信托 公布全年业绩。
--14:30 莱坊发布2015年财富报告记者会。
3月6日（周五）
-- 公布2月份外汇储备资产。
--09:00 湖南有色金属 股东特别大会。
-- 东方海外 公布全年业绩。
-- SOHO中国 公布全年业绩。
3月9日（周一）
-- 理文化工 公布全年业绩。
-- 理文造纸 公布全年业绩。
--11:00 中国北车 在中国举行股东特别大会。
--11:00 中国南车 在中国举行股东特别大会。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-