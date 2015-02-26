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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 09:05 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月26日

**上海证券报**

--南纺股份 将与南京证券控股股东南京紫金投资集团以及其他四名股东签订协议，发行股份购买五名股东合计持有的南京证券43.38%股权。此前市场关注度较高的南京证券二股东凤凰股份，暂未加入这次重组。

**证券时报**

--基金业协会昨日首次公布各类资管机构年度资管规模。截至2014年底，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约20.5万亿元人民币，其中，基金公司管理公募基金规模4.54万亿元。

--备受关注的天弘基金股权变更事宜终于有了结果。天弘基金公告称，公司已完成增资扩股的相关工商变更登记，注册资本由1.8亿元增至5.143亿元，浙江蚂蚁小微金服持有天弘基金公司51%股权。

**第一财经日报**

--记者从武汉住房公积金管理中心了解到，长江中游城市群武汉、长沙、合肥、南昌四省会城市正在加快推进住房公积金异地使用合作机制。目前，这项改革已进入了对接实施阶段。

**金融时报**

--全国首家消费金融公司——北银消费金融公司运行5年来，实现了规模、效益、质量的全面发展。截至目前，北银消费金融公司累计发放贷款突破230亿元，服务客户数量超40万户。

--浦发银行 日前正式推出“碳排放权抵押”创新融资产品，以碳排放权作为抵押标的助力企业融资，并成功在广东落地国内首单碳排放权抵押融资业务。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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