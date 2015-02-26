《中国报摘》--其他报纸重要消息2月26日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
**上海证券报**
--南纺股份 将与南京证券控股股东南京紫金投资集团以及其他四名股东签订协议，发行股份购买五名股东合计持有的南京证券43.38%股权。此前市场关注度较高的南京证券二股东凤凰股份，暂未加入这次重组。
**证券时报**
--基金业协会昨日首次公布各类资管机构年度资管规模。截至2014年底，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约20.5万亿元人民币，其中，基金公司管理公募基金规模4.54万亿元。
--备受关注的天弘基金股权变更事宜终于有了结果。天弘基金公告称，公司已完成增资扩股的相关工商变更登记，注册资本由1.8亿元增至5.143亿元，浙江蚂蚁小微金服持有天弘基金公司51%股权。
**第一财经日报**
--记者从武汉住房公积金管理中心了解到，长江中游城市群武汉、长沙、合肥、南昌四省会城市正在加快推进住房公积金异地使用合作机制。目前，这项改革已进入了对接实施阶段。
**金融时报**
--全国首家消费金融公司——北银消费金融公司运行5年来，实现了规模、效益、质量的全面发展。截至目前，北银消费金融公司累计发放贷款突破230亿元，服务客户数量超40万户。
--浦发银行 日前正式推出“碳排放权抵押”创新融资产品，以碳排放权作为抵押标的助力企业融资，并成功在广东落地国内首单碳排放权抵押融资业务。 (完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-