《国际主要央行公开市场操作一览》--2月26日

路透北京2月26日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦2月24日在参议院金融委员会作证时将升息指引的措辞进行了微调，她表示美联储正准备“在每次会议上酌情”考虑升息。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。

去年10月末日本央行进一步扩大其大规模货币放松政策，决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿(兆)日圆(7,260亿美元)左右。之前年度目标为60-70万亿日圆；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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2/25 隔夜逆回购 -1,497.50 0.05%

2/24 隔夜逆回购 -1,248.02 0.05%

2/23 隔夜逆回购 -1,523.11 0.05%

2/20 三天逆回购 -1,575.18 0.05%

2/19 隔夜逆回购 -1,331.05 0.05%

2/19 七天逆回购 -300.00 0.06%

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦24日在参议院金融委员会作证时将升息指引的措辞进行了微调，她表示美联储正准备“在每次会议上酌情”考虑升息。叶伦在证词讲稿中介绍了美联储政策制定委员会未来数月将会如何为升息作准备--首先会在声明中弃用“耐心”一词，然后使用可能在任何一次会议上升息的措辞。

她第二天在众议院金融服务委员会作证时奋力抵挡共和党议员一连串咄咄逼人的质问，这些议员指责美联储把实现民主党的政治目标看得比引导美国经济发展更重。叶伦一反通常冷淡自持的表现，展现出自去年2月接掌美联储以来，在公开听证会上最为生动有活力的一面，此为美联储与保守派国会议员间龃龉不断加深的一个迹象。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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2/25 91天期反向交易 540.369 0bp(固定利差)

2/24 七天期反向交易 1,653.52 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉25日表示，如果希腊信守改革承诺，将愿意在融资操作中重新接受该国债券作抵押品。但从他的言辞中似乎显示，短期内欧洲央行融资操作不会重新接受希腊债券作为抵押品。此外，德拉吉周二对希腊新出炉的改革计划表达了保留意见，他呼吁希腊政府不要鼓动希腊人拒绝还债和缴税。德拉吉当日还表示，购债计划将坚持到通胀路径持续调整至符合目标。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 183,740

上周三 184,310

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当期变化 -570

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行18日维持大规模资产购买的刺激政策不变，并上修对出口和产出的评估，尽管数据显示经济只是从衰退中脆弱复苏，降低了央行的乐观程度。央行仍坚持经济正在温和复苏的观点，且随着企业上调薪资和支出，有望在下一财年达成2%的通胀目标。“工业生产正在加快步伐，”央行在会后发布的声明称。这一看法比上月要乐观，上月央行称产出正在“触底”。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行3,481.5亿台币存单，含一年期存单1,200亿。与当日存单到期金额2,279.5亿台币相较，存单发行余额增1,202亿。

--台湾央行周二公布，共发行5,775亿台币存单。与当日存单到期金额5,779.5亿台币相较，存单发行余额减4.5亿。 (完)