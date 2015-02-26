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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 09:20 BJT

中韩贸易：中国韩国自贸区谈判全部完成--商务部

路透北京2月26日 - 中国商务部周三晚间表示，2月25日，中韩双方完成中韩自贸协定全部文本的草签，对协定内容进行了确认。至此，中韩自贸区谈判全部完成。

　　商务部网站刊登新闻稿称，中韩自贸区谈判于2012年5月启动。2014年11月，两国元首在北京共同宣布结束实质性谈判。中韩自贸协定是中国迄今为止涉及国别贸易额最大、领域范围最为全面的自贸协定。

韩国已于周三稍早表示，已经与中国完成双边自由贸易协定“初始化”进程，目标是今年上半年正式签署协议。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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