乌克兰金融：央行意外禁止外汇交易，但旋即改弦易辙

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
东部分离主义份子的战争已让乌克兰经济难以稳定，濒临破产边缘，乌克兰货币格里夫纳汇价继2014年腰斩之后，今年迄今又贬值逾半。
国际货币基金组织(IMF)显然深感忧心，周三时表示准备帮助乌克兰处理外汇问题。
IMF一位发言人在华盛顿公布的声明稿称：“IMF人员和乌克兰央行密切联系，随时准备协助其规划措施来因应汇市供需暂时失衡的问题。”
周三在仅有央行进场买美元的情况下，官方汇率向上攀升。但交易员警告说美元需求已被抑制，但一旦取消限制，这反而将更加压低格里夫纳汇价。
市场收盘时，央行公布其以格里夫纳兑美元为28.046的官方汇率买汇8,000万美元，此汇价接近本周刚开始的汇率，较周二暴跌后的收盘价升值12.8%。
周三稍早时，以央行买进美元的汇率来看，暗示格里夫纳将升值近三分之一。但央行没有对此差异加以解释。(完)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-