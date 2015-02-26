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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 09:29 BJT

《交易视点》台债流动性不足，交易以短线为主--永丰金证券

路透台北2月26日 - 台湾永丰金证券最新债市日评认为，美债市场偏多解读Fed主席耶伦在国会听证关于升息前景的说法，美债10年殖利率 回落至2%下方，台债10年新券在后半场浮现一些 买盘，新旧券殖利率均收在1.6%下方并留上影线，惟对标售需求仍谨慎以对。

本周只有三天的交易日，流动性不足之下，各方交易以短线为主。3月10日财政部将标售10年期104/5期公债，目标金额400亿台币。目前各方对国际板美元债的发行高峰，使得寿险业对中长券的需求不佳，多所疑虑。台湾央行方面，周二公布3月要冲销1,300亿台币的定存单，值得观察。五年券 区间预期在0.96%至1.04%。十年券104/5 成交量54.0亿，区间预期在1.53%至1.63%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)
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