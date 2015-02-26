《交易视点》台债流动性不足，交易以短线为主--永丰金证券

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透台北2月26日 - 台湾永丰金证券最新债市日评认为，美债市场偏多解读Fed主席耶伦在国会听证关于升息前景的说法，美债10年殖利率 回落至2%下方，台债10年新券在后半场浮现一些 买盘，新旧券殖利率均收在1.6%下方并留上影线，惟对标售需求仍谨慎以对。
本周只有三天的交易日，流动性不足之下，各方交易以短线为主。3月10日财政部将标售10年期104/5期公债，目标金额400亿台币。目前各方对国际板美元债的发行高峰，使得寿险业对中长券的需求不佳，多所疑虑。台湾央行方面，周二公布3月要冲销1,300亿台币的定存单，值得观察。五年券 区间预期在0.96%至1.04%。十年券104/5 成交量54.0亿，区间预期在1.53%至1.63%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-