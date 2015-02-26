更正-《分析》沙特对油市“平静下来”感到满意，显示底线在60美元

(更正：译文倒数第三段“他们当时不愿谈论油价”有误，应为“他们当时确实想谈论油价”)

路透伦敦2月25日 - 石油输出国组织(OPEC)的主要成员国沙特感觉自己做对了。该国放任原油大量流入市场的策略，开始取得预期效果。

油价在2014年6月至2015年1月期间下挫了60%，现在已有迹象显示，北美产油国等OPEC的竞争对手将不得不缩减自己成本较高的产出。

2015年头两个月，油价从1月创下的低点45美元回升到了每桶60美元左右，反弹速度比沙特预想的还快。沙特在去年11月说服OPEC其它成员国不要削减产量，以避免市场份额被页岩油和其它油源所侵占。

沙特阿拉伯石油部长欧那密自油价反弹以来首次发表公开评论，表示需求正在增长，市场“已平静下来”。这暗示其对于当前的动态感到满意。

一天前，一名资深的海湾国家OPEC代表称，油价开始在当前水准附近稳定下来，实际上是把油价底线定在了每桶60美元。他认为不需要召开OPEC紧急会议。

“沙特人在说：瞧，一切都在按应有的方式变化。其它产油国在削减资本支出，产量增长放缓，低油价正在刺激需求，”来自经济咨询公司Medley Global Advisors的OPEC观察人士Yasser Elguindi表示。

OPEC中的最大产油国沙特，也是全球成本最低的产油国之一，每桶生产成本只有几美元。

而支撑美国页岩油革命的现代开采技术则昂贵得多，每桶生产成本从25到80美元。

“当然，主要悬念是美国原油生产会有多坚挺。市场不可能在短短两个季度内就适应新的模式。可能需要一两年才能发现原油的合理价值，”Elguindi表示。

“油价可能需要保持在60美元，这样才能维持合理的供需关系。当然这并不意味着不会在某些情况下暂时跌至40美元或涨至80美元，”他补充道。

**“欧那密满意”**

瑞典能源署(Swedish Energy Agency)供应安全资深顾问Samuel Ciszuk认为，欧那密呼吁各界冷静，表明他对当前油价感到满意。

Ciszuk称，“这意味着他希望油价保持在当前水准附近，或者略低一些的水准。实际上，欧那密是说他可以接受库存增加，他反而是将目光放在需求成长缓慢升温，将在稍后的阶段消化这些库存。”

美国页岩油产量增长预计要到2015年下半年以后才会开始放缓。这意味着，全球库存增长加快，可能会让油价承受更多压力。

不过，即便是对现金充裕的沙特(沙乌地)阿拉伯而言，油价长期低于60美元也可能是个问题，更不用说那些较贫穷的OPEC国家、以及委内瑞拉、阿尔及利亚和伊朗这些传统的价格强硬派国家。

“很有趣的是，欧那密表示不愿讨论油价，因为想要(市场)保持冷静，”咨询机构Petromatrix旗下分析师Olivier Jakob称。

“OPEC会议结束后...沙特、科威特和阿联酋的石油部长在记者会上发言稳定市场。他们当时确实想谈论油价，而(欧那密目前的言论)可能再次表明，他们已经达到目标，”Jakob表示。

他补充道，另一个重要的不确定因素是西方与伊朗之间的核谈判，可能会促使西方放松对伊朗的制裁，并可能每日额外释放至多100万桶石油到市场。

“核谈判达成的任何协议，都将重燃对OPEC在当前油市中所扮演角色及其地位的思索，”Jakob还称。(完)