美国个股：惠普分拆费用超过20亿美元，投资人视为警讯

路透西雅图2月25日 - 惠普 公布分拆为两家公司的费用超过20亿美元，价格令投资人为之咋舌；对于倍受关注的企业部门处于成长的正轨上，惠普提供的证明少之又少。

周三惠普股价狂泻近10%，跌破10月宣布分拆消息时的水平。

全球第二大个人电脑(PC)制造商惠普周二表示，将于10月底前花费13亿美元，用于技术、律师、顾问与其他分拆开支；下个财年将另外花费5亿美元。额外的房地产与海外税负费用也在数亿美元之谱。

“惠普的基本价值，以及许多投资人认为惠普进行分拆将相对稳定，是看现金流。基本上已经丧失了保障。这令分拆之后的风险之门大开，”Cross Research常务董事Shannon Cross表示。

惠普成长缓慢但可靠的个人电脑与打印业务--分拆后将名为HP Inc--是该公司强大自由现金流的根基，上个财年金额达93亿美元。

扣除分拆成本，加上美元升值，惠普目前预估本财年自由现金流仅有35-40亿美元；较三个月前65-70亿美元的预估下滑。

惠普已向投资人保证，将有至少半数自由现金流用于回购股票与发放股息，但目前可用的金额大幅减少。

“惠普股价背后的一大推动力就是公司用以购买股票与加发股息的现金。这有损分拆后HP Inc的整体魅力，”Synovus Trust Co.投资组合经理人Daniel Morgan表示。

分拆也将以Hewlett-Packard Enterprise的型态，结合服务与软体部门，创立一家成长公司，但这家新公司获利成长仅略快于旧有的个人电脑业务。Hewlett-Packard Enterprise面临来自IBM 、甲骨文(Oracle) 与其他公司的激烈竞争。

德意志银行 和惠普在周二发表的联合声明中称，两家公司已经签署数以十亿美元计的协议，将把德银旗下批发银行业务的信息技术(IT)基础建置外包给惠普。

“投资人需要多一些耐心，”标准普尔分析师Angelo Zino表示，“如果看得更长远一点，我抱持乐观看法。”(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)