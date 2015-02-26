金属期市：伦铜持稳，中国交易员节后陆续重返市场

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
上海期交所期铜主力5月合约 小幅上涨0.3%，报每吨42,240元人民币。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三奋力抵挡共和党议员一连串咄咄逼人的质问，这些议员指责美联储把实现民主党的政治目标看得比引导美国经济发展更重。
中国国务院周三召开常务会议称，应对当前经济下行压力，保持经济运行在合理区间，积极的财政政策必须加力增效；并确定进一步减税降费措施、支持小微企业发展和创业创新。会议并部署加快重大水利工程建设、以公共产品投资促进稳增长调结构。
美国1月新屋销售仅较前月小幅下降，尽管大雪导致东北部地区的房屋销售大幅减少，另外，房屋供应攀升至2010年以来最高水平，这对疲弱的楼市而言是一大吉兆。
全球最大铜生产国--智利发生乾旱，对耗水量极大的铜生产作业造成重大影响，可能将成为今年又一个可能减轻铜市过剩的因素。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/李婷仪 审校 龚芳/戴素萍)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-