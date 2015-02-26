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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 09:57 BJT

金属期市：伦铜持稳，中国交易员节后陆续重返市场

上海期交所期铜主力5月合约 小幅上涨0.3%，报每吨42,240元人民币。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三奋力抵挡共和党议员一连串咄咄逼人的质问，这些议员指责美联储把实现民主党的政治目标看得比引导美国经济发展更重。

中国国务院周三召开常务会议称，应对当前经济下行压力，保持经济运行在合理区间，积极的财政政策必须加力增效；并确定进一步减税降费措施、支持小微企业发展和创业创新。会议并部署加快重大水利工程建设、以公共产品投资促进稳增长调结构。

美国1月新屋销售仅较前月小幅下降，尽管大雪导致东北部地区的房屋销售大幅减少，另外，房屋供应攀升至2010年以来最高水平，这对疲弱的楼市而言是一大吉兆。

全球最大铜生产国--智利发生乾旱，对耗水量极大的铜生产作业造成重大影响，可能将成为今年又一个可能减轻铜市过剩的因素。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/李婷仪 审校 龚芳/戴素萍)
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