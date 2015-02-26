台湾汇市：台币盘初微升后整理，因股市回档与韩元偏弱

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透台北2月26日 - 台币兑美元 周四早盘微幅走升后陷入整理。汇银人士表示，韩元兑美元走势偏弱，再加上股市涨多回档，让昨日强劲反弹的台币缺乏续攻力道。
市场人士指出，外资保管行早盘卖昨日汇入的剩余美元后，进口商美元买盘随即出笼，让开盘一度强势的台币有些疲软，不过出口商也趁月底最后交易日抛汇，让台币陷入狭幅整理区间。
〞31.400下方有不少进口商买盘等着接(美元)，台币不易走强。〞一本地银行交易员说。
他认为，台股早盘也呈现涨多回档走势，盘中要观察跌幅的变化，以及午后外资买卖超的统计数据，若外资汇入力道减缓，台币可能会因而修正。
本地时间10:17，台湾加权股价指数 跌0.71%，报9,630.38点。韩元兑美元 报1,101.7，上日收于1,099.0。
市场人士预估，今日台币将在31.380-31.500间交投。早盘台币主要交易区间落在31.386-31.458；上交易日区间则在31.425-31.526。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币溢价幅度持续收敛至几近价平。一个月远汇报价 暂在31.430/31.445左右，上日纽约盘收在31.425。
交易员预测今日集中交易区间：
• 31.380-31.500
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-