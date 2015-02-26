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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 10:26 BJT

台湾汇市：台币盘初微升后整理，因股市回档与韩元偏弱

路透台北2月26日 - 台币兑美元 周四早盘微幅走升后陷入整理。汇银人士表示，韩元兑美元走势偏弱，再加上股市涨多回档，让昨日强劲反弹的台币缺乏续攻力道。

市场人士指出，外资保管行早盘卖昨日汇入的剩余美元后，进口商美元买盘随即出笼，让开盘一度强势的台币有些疲软，不过出口商也趁月底最后交易日抛汇，让台币陷入狭幅整理区间。

〞31.400下方有不少进口商买盘等着接(美元)，台币不易走强。〞一本地银行交易员说。

他认为，台股早盘也呈现涨多回档走势，盘中要观察跌幅的变化，以及午后外资买卖超的统计数据，若外资汇入力道减缓，台币可能会因而修正。

本地时间10:17，台湾加权股价指数 跌0.71%，报9,630.38点。韩元兑美元 报1,101.7，上日收于1,099.0。

市场人士预估，今日台币将在31.380-31.500间交投。早盘台币主要交易区间落在31.386-31.458；上交易日区间则在31.425-31.526。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币溢价幅度持续收敛至几近价平。一个月远汇报价 暂在31.430/31.445左右，上日纽约盘收在31.425。

交易员预测今日集中交易区间：

• 31.380-31.500

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