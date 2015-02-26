更新版 1-澳洲经济：第四季企业投资降至三年低点，经济前景蒙阴

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
“这些数据那些期望经济成功转型的人大失所望，”澳洲联邦银行(CBA)首席分析师Michael Blythe表示。
“这增大了澳洲央行下周采取进一步行动的可能性，因此我认为下周二可能见到2%的隔夜拆款利率。”
澳洲央行本月稍早已将利率降至纪录低位2.25%，因有迹象显示经济难以重拾动能。
金融市场认为接下来几个月再次行动的可能性是百分之百，但对于是否最快会在3月3日的政策会议上行动的看法则分歧。银行间利率期货<0#YIB:>暗示下周降息的可能性为52%。
在经过十年来的大举扩张后，由于项目接近完工，且许多大宗商品价格急跌正迫使企业削减成本，矿业投资因此出现下滑。
澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师预估，2017年资源项目年支出可能降至仅有320亿澳元，2014年和2013年分别为880亿澳元和1,030亿澳元。
决策者一直希望其他产业能填补投资空缺，但迄今表现仍参差不一。
2014年住宅建筑投资金额增加了10%，至纪录高位540亿澳元；同时新屋建筑许可亦刷新纪录高位。
商用建筑下滑，近几个月新建案许可大幅减少；公共基础建设支出将接棒投资，但所需时间太长，加上政治上的不确定性，使其非常不可靠。
“欠缺动物精神，”摩根大通首席分析师Stephen Roberts表示。“这的确增加了再次降息的可能性，我们认为5月会采取行动。”(完) (编译 孙茉莉/戴素萍 审校 张涛)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-