版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 10:34 BJT

更新版 1-澳洲经济：第四季企业投资降至三年低点，经济前景蒙阴

“这些数据那些期望经济成功转型的人大失所望，”澳洲联邦银行(CBA)首席分析师Michael Blythe表示。

“这增大了澳洲央行下周采取进一步行动的可能性，因此我认为下周二可能见到2%的隔夜拆款利率。”

澳洲央行本月稍早已将利率降至纪录低位2.25%，因有迹象显示经济难以重拾动能。

金融市场认为接下来几个月再次行动的可能性是百分之百，但对于是否最快会在3月3日的政策会议上行动的看法则分歧。银行间利率期货<0#YIB:>暗示下周降息的可能性为52%。

在经过十年来的大举扩张后，由于项目接近完工，且许多大宗商品价格急跌正迫使企业削减成本，矿业投资因此出现下滑。

澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师预估，2017年资源项目年支出可能降至仅有320亿澳元，2014年和2013年分别为880亿澳元和1,030亿澳元。

决策者一直希望其他产业能填补投资空缺，但迄今表现仍参差不一。

2014年住宅建筑投资金额增加了10%，至纪录高位540亿澳元；同时新屋建筑许可亦刷新纪录高位。

商用建筑下滑，近几个月新建案许可大幅减少；公共基础建设支出将接棒投资，但所需时间太长，加上政治上的不确定性，使其非常不可靠。

“欠缺动物精神，”摩根大通首席分析师Stephen Roberts表示。“这的确增加了再次降息的可能性，我们认为5月会采取行动。”(完) (编译 孙茉莉/戴素萍 审校　张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐