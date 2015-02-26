英国个股：汇丰控股高层拒绝因瑞士分支丑闻下台，称将努力善后

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透伦敦2月25日 - 欧洲最大银行--汇丰控股(HSBC) 的高层回绝了英国议员们要求他们为该行瑞士税务丑闻负责而下台的呼吁，但表示他们必须对暴露出来的一大堆银行内控及合规问题进行善后。
汇丰控股主席范智廉(Douglas Flint)和行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)在英国议会财政委员会表示，他们共同承担瑞士分支听任客户逃税的责任。
“这显然是不可接受的，我们对此非常后悔，这损害了汇丰的声誉，”欧智华在英国议会财政委员会谈到汇丰瑞士分支2000年代中期的行为时这样说道。
“我负责收拾这个烂摊子。我已经作出了重大变革，”他说。
汇丰承认其瑞士分支在内控与合规问题上存在过失。之前有媒体报导称，该行在直到2007年的一段时期里，协助富裕客户隐瞒数以百万美元计的资产。
自金融危机以来已曝出多宗银行业丑闻，其中几宗牵涉到汇丰。美国当局两年前对汇丰课以19亿美元罚款，以惩罚该行管理松懈，听任洗钱行为；去年11月汇丰又因涉嫌操纵外汇市场，被多家监管机构罚款6.11亿美元。
“问题之多让人觉得可怕，”范智廉在议会表示。
他称，汇丰正在变革，简化结构并强化集中控制，这一过程已进行过半，“我真心希望不会再有丑闻曝出。”他补充说。(完)
(编译 郑茵 审校 王颖/高琦)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-