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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 10:06 BJT

澳新汇市：资本支出欠佳拖累澳元走低，新西兰元守在一个月高位附近

“这与央行进一步降息的论调一致，”AMP Capital Investors首席分析师Shane Oliver表示。

“当你把工资成长创纪录新低、低通胀，以及澳元汇率仍旧过高等因素也一起综合考量，种种数据只会强化央行再度降息的可能性。”

新西兰元 持坚于0.7555美元，此前曾触及一个月高位0.7577美元。新西兰元在0.7530与0.7500美元有支撑，0.7610美元附近有卖单。

周四公布的官方数据显示，新西兰1月意外录得贸易顺差，为七个月来首见，因进口降幅大于出口降幅。 (完)

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