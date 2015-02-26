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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 10:05 BJT

《汇市简讯》市场走势显示，澳洲央行降息机率升至53%

0141GMT
    
    * 澳洲央行周二召开会议，澳洲资本支出数据疲弱提升降息25个基点
的机率
    * 市场走势显示澳洲央行降息25个基点的机率为53%，资本支出数据
公布前为43%
    * 澳元价位较高，及美联储预期转向温和，都增添了澳洲央行的降息
理由
    * 0.7845下方至0.7836的停止单被触发
    * 支撑位于0.7790附近的20日移动均值，若跌破该位则将重燃下行趋
势(完)
      
      
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 (编译 许娜；审校 龚芳)
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