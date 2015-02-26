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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 10:06 BJT

《汇市简讯》欧元/美元连续第二个月盘整

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    * 亚洲盘呈现十字星型态，开高0.2%，盘整状况延续至第二个月
    * 投资人怀疑量化宽松会拉高通胀
    * 5日、10日及20日均线交叉
    * 技术线型显示汇价将陷入20日波林格区间1.1268/1.1463
　　* 纽约盘高低点1.1389/1.1336分别为初步阻力及支撑位
    * 图表：link.reuters.com/waq24w
    (完)
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