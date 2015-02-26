《路透晚报》--2月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：积极财政必须加力增效，确定进一步减税降费措施--国务院

中国国务院周三召开常务会议称，应对当前经济下行压力，保持经济运行在合理区间，积极的财政政策必须加力增效；并确定进一步减税降费措施、支持小微企业发展和创业创新。

--《焦点》中国老龄化加剧，制度及资金储备不足致“老了谁养”成忧

“未富先老”的中国正品尝过往错误人口政策所带来的苦果。当经济面临“三期叠加”的下行压力时，2015-2035年中国的老龄化也进入急速发展阶段，而制度及资金等储备不足却让中国面临“老了谁养”的挑战。

--台湾数据：1月季调失业率再走低至3.78%，创近八年低位--主计总处

台湾主计总处周四公布，1月经季节调整后失业率为3.78%，低于上月修正后的3.82%，创下近八年的低位。前低为2007年2月的3.71%。

--香港数据：1月出口值按年升2.8%，受助于对中国内地出口反弹

香港政府统计处周四公布，今年1月份整体出口值按年上升2.8%，增速较12月明显加快，主要受到输往中国内地出口反弹所带动。

--台湾数据：去年第四季经常帐191.8亿美元，国际收支顺差18.2亿美元

台湾央行周四公布，第四季经常帐顺差191.8亿美元，国际收支顺差18.2亿美元。上季经常帐顺差修正后为150.7亿美元。

--中韩贸易：中国韩国自贸区谈判全部完成

中国商务部周三晚间表示，2月25日，中韩双方完成中韩自贸协定全部文本的草签，对协定内容进行了确认。至此，中韩自贸区谈判全部完成。

--《独家新闻》中国中央政府采购冷落外国领先品牌

中国从其中央政府采购清单中剔除了一些世界领先科技品牌，同时却新批准了数千个本土产品。有些人指出这是中国应对西方网络监控活动的举措。

【金融】

--中国金融：1月末银行业总资产169.68万亿元，同比增长13.9%--银监会

中国银监会周四发布银行业监管统计月度指标显示，截至今年1月末，银行业金融机构总资产169.68万亿元人民币，同比增长13.9%；总负债为157.18万亿元，同比增长13.4%。

--中国金融：获批定向降准的上市城商行继续增加，目前已达5家--报载

中国央行定向降准政策惠及的城商行数量继续增加。证券时报周四报导，自央行2月初宣布定向降准以来，目前获批定向降准的上市城商行共有5家（含在香港上市的银行），执行较低存款准备金率。

--中国人事：原中投公司副总范一飞已出任央行副行长--央行网站

中国央行网站周三信息显示，主权财富基金--中国投资有限责任公司 CIC.UL 原副总经理范一飞，已于近日出任中国人民银行副行长。

--中国金融：丝路基金注册资本超600亿，央行行长助理金琦任董事长

中国工商总局网站资料显示，去年末成立的中国丝路基金有限责任公司注册资本615.25亿元人民币，董事长为中国央行行长助理金琦。

--中国金融：今年春节银联卡跨行交易同比增速提高，境外交易增近五成

银行卡组织--中国银联发布最新交易数据显示，2015年春节期间（2月18日-24日），银联卡跨行交易总金额和交易总笔数同去年春节相比增速分别提高至16%和26%，其中银联卡境外交易笔数同比增近50%。

【固定收益】

--中国公开市场：节后首周净回笼，但小量逆回购仍显央行维稳意图

中国央行公开市场周四春节后首次操作，进行了380亿元人民币逆回购，但由于春节前操作的逆回购大量到期，本周净回笼达1,420亿元，为近五个月来首次单周净回笼。

--《中国债市每日综述》受制资金面现券收益率及IRS续升，但宽松预期犹在

中国银行间市场周四现券收益率继续上行，IRS(利率互换)升幅则更为明显，因受制于持续偏紧的资金面。央行公开市场虽进行逆回购，但规模不大难解资金饥渴；不过政策宽松预期犹在，午后现券略有走稳。

--新债招标：中国国开行一年债收益率3.4865%，三年3.5507%--业内人士

业内人士周四透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.4865%，同时招标增发的三年和五年债结果分别为3.5507%和3.6369%。

--中国债市：财政部周五将进行500亿元国库现金定存招标，期限六个月

中国央行网站周三公告显示，中国财政部和央行将于周五(27日)进行今年第二期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，计划存款量500亿元人民币，期限六个月。

【外汇】

--中国汇市：人民币小幅收升，中资大行结汇盘令汇价坚守

中国人民币兑美元即期周四随中间价小幅收升，脱离昨日收盘创下的逾28个月低位；但开盘即离跌停位不到10个点子，指向今日走势呈“死水微澜”。交易员称，春节后信用卡还款与利用在离岸价差的套利盘共同驱动购汇，但众多中资大行结汇令跌停位久攻不破。

--全球金融：人民币储备五年内料增加5,000亿美元--银行业

业务侧重中国的银行家周三表示，60多家央行在货币储备中持有人民币，他们以及主权财富基金持有的人民币未来五年料增加5,000亿美元。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升2.2%至近一个月新高，“一带一路”板块领涨大盘

中国股市沪综指周四收升2.2%至近一个月新高，“一带一路”板块领涨大盘。分析师指出，节后资金供求关系改善令大盘延续反弹，金融地产板块在持续调整后有所走强，“一带一路”、“京津冀一体化”等两会题材股有望成为近期市场热点，主板仍具备一定反弹动力，中小板、创业板则将继续调整。

--中国社会：鼓励民间资本参与养老服务，发展异地互动养老--民政部

中国民政部称，鼓励民间资本参与机构养老服务，支持采取股份制、股份合作制、PPP（政府和民间资本合作）等模式建设或发展养老机构。鼓励社会力量举办规模化、连锁化养老机构，鼓励养老机构跨区联合、资源共享，发展异地互动养老，推动形成一批具有较强竞争力的养老机构。

--中国政策：北京大兴等33个地区将试点允许集体经营性建设用地入市

据中国新华社报导，全国人大常委会周三审议相关决定草案，拟授权国务院在北京市大兴区等33个试点县（市、区）行政区域，暂时调整实施土地管理法等有关规定，允许集体经营性建设用地入市，并将提高被征地农民分享土地增值收益的比例。

--港股业绩：和黄去年净利增逾一倍远胜市场预期，受惠特殊收益

由亚洲首富李嘉诚掌控的环球综合企业--和记黄埔周四宣布，2014年净利按年劲升1.16倍，远胜市场预期，主要受益于年初分拆港灯投资 录得特殊收益；若撇除物业重估及出售投资所得，期内核心盈利按年则微升3%。

--港股业绩：友邦保险去年度净利升22%胜预期，受中港业务增长带动

按市值计亚洲第三大寿险公司--友邦保险周四公布，去年度净利按年上升22%，优于市场预期，主要受中国和香港的业务增长带动。

--香港个股：中电控股未来10年将加强在中国、印度及东南亚地区业务投资