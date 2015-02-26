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亚洲 | 2015年 2月 27日 星期五 07:52 BJT

****主要国家经济指标预测--2月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段        预估值       前值  
    0000  新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数        　　   1月            --       30.4%
                              企业活动指数                       　　   --       37.3%
    0030  澳洲民间部门信贷                               1月          +0.5%      +0.5%
              房屋信贷                                                  --       +0.6%
    0500  日本建筑订单(较上年同期)                       1月            --       +7.5%
              房屋开工(较上年同期)                                   -11.3%     -14.7%
    0005  英国GfK消费者信心指数                          2月            正2        正1
    0700  德国进口物价(较前月)                           1月          -1.0%      -1.7%
                      (较上年同期)                                    -4.6%      -3.7%
    0745  法国消费者支出(较前月)                         1月          -0.5%      +1.5%
    0745  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                1月            --       -0.9%
    0800  瑞士KOF领先指标                                2月           90.0       97.0
    1000  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)            2月初值         持平      -0.4%
                                   (较上年同期)                       -0.5%      -0.6%
                 消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     -0.2%      -2.5%
                                     (较上年同期)                     -0.3%      -0.5%
    1300  德国消费者物价指数(CPI)(较前月)              2月初值        +0.7%      -1.1%
                              (较上年同期)                            -0.2%      -0.4%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                       +0.7%      -1.3%
                                   (较上年同期)                       -0.4%      -0.5%
    1330  美国实质GDP环比年率                         第四季修正值    +2.1%      +2.6%
          GDP最终销售                                                 +1.6%      +1.8%
          GDP消费支出                                                   --       +4.3%
          GDP隐性平减指数                                              持平      -0.1%
          核心PCE物价指数                                             +1.1%      +1.1%
          个人消费支出(PCE)物价指数                                   -0.5%      -0.5%
    1445  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                  2月           58.0       59.4
    1500  美国路透/密西根大学消费者信心指数             2月终值        94.0       93.6
                                   现况指数                           103.0      103.1
                                   预期指数                            87.8       87.5
    1500  美国成屋待完成销售指数                         1月            --       100.7
                        指数变动(较前月)                              +2.0%      -3.7%
    
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值       预估值
    
    0030  澳洲资本支出                                第四季          -2.2%      -1.9%      
               建筑类支出                                             -2.6%      -2.5%      
               机械类支出                                             -1.3%      -2.0%      
    0700  德国Gfk消费者信心指数                          3月            9.7        9.5       
    0815  瑞士工业订单(较上年同期)                    第四季          +2.5%        --       
    0855  德国经季节调整失业人数变化(万人)               2月        减少2.0    减少1.0    
               未经季节调整失业人数(万人)                             300.0      300.0    
               经季节调整失业率                                        6.5%       6.5%    
               经季节调整失业人数(万人)                               281.2        --     
    0900  意大利经季节调整零售销售(较前月)              12月          -0.2%        --     
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                      +0.1%        --     
    0900  欧元区M3货供额(较上年同期)                     1月          +4.1%      +3.7%    
                   民间贷款                                           -0.1%      -0.3%    
                   M3三个月移动平均年增长率                           +3.6%        --     
    0930  英国国内生产总值(GDP)(较前季)             第四季修正值      +0.5%      +0.5%    
                               (较上年同期)                           +2.7%      +2.7%    
    0930  英国企业投资(较前季)                       第四季初值       -1.4%      +1.9%    
                     (较上年同期)                                     +2.1%        --      
    1000  意大利企业信心指数                             2月           99.1       98.0    
    1000  意大利消费者信心指数                           2月          110.9      104.5    
    1000  欧元区企业景气指数                             2月           0.07       0.22    
                 经济景气指数                                         102.1      101.9    
                 工业景气指数                                         负4.7      负4.5    
                 服务业景气指数                                       正4.5      正5.3    
                 消费者信心指数                                       负6.7      负6.7    
                 消费者通胀预期指数                                   负2.3        --     
                 生产者通胀预期指数                                   负5.5        --     
    1100  意大利薪资指数(较前月)                         1月          +0.7%        --     
                        (较上年同期)                                  +1.1%        --     
     --   美国建筑许可年率(万户)                        1月修正值       106        --     
    1330  美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)     1月         -0.7%      -0.6%    
              未经季节调整的CPI(较上年同期)                           -0.1%      -0.1%    
              经季节调整的核心CPI(较前月)                             +0.2%      +0.1%    
              未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                       +1.6%      +1.6%    
              每周平均实质所得(较前月)                                +1.2%      +0.3%    
    1330  美国耐久财订单                                  1月         +2.8%      +1.7%    
             扣除运输的耐久财订单                                     +0.3%      +0.5%    
             扣除国防的耐久财订单                                     +3.0%        --     
             扣除飞机的非国防资本财订单                               +0.6%      +0.3%    
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)              2月21日当周        31.3       29.0    
              四周均值(万人)                                          29.45       --     
              续请失业金人数(万人)                  2月14日当周       240.1      239.0    
    1330  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)               1月         -0.2%      -0.4%    
                               (较上年同期)                           +1.0%      +0.7%    
                央行核心CPI(较前月)                                   +0.2%      +0.1%    
                           (较上年同期)                               +2.2%      +2.1%    
    1400  美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)        12月        +0.8%        --     
                                      (较上年同期)                    +5.4%        --     
    1600  美国堪萨斯联储综合指数                          2月             1        --     
    2145  新西兰建筑许可                                  1月         -3.8%        --     
    2100  韩国央行制造业景气判断指数                      3月            79        --     
    2330  日本所有家庭支出(较前月)                        1月         -0.3%      +0.4%    
                         (较上年同期)                                 -5.1%      -4.1%    
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)     1月         +2.2%      +2.3%    
              全国整体CPI                                             +2.4%        --      
              东京地区核心CPI(较上年同期)                 2月         +2.2%      +2.2%    
              东京地区整体CPI                                         +2.3%        --      
    2330  日本求才求职比                                  1月          1.14       1.15    
              失业率                                                   3.6%       3.4%    
    2350  日本工业生产                                 1月初值        +4.0%      +2.7%    
              一个月预估值                                            +0.2%        --      
              两个月预估值                                            -3.2%        --      
    2350  日本零售销售(较上年同期)                        1月         -2.0%      -1.3%
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