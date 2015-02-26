主要国家经济指标预测--2月27日****

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 1月 -- 30.4% 企业活动指数 -- 37.3% 0030 澳洲民间部门信贷 1月 +0.5% +0.5% 房屋信贷 -- +0.6% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.5% 房屋开工(较上年同期) -11.3% -14.7% 0005 英国GfK消费者信心指数 2月 正2 正1 0700 德国进口物价(较前月) 1月 -1.0% -1.7% (较上年同期) -4.6% -3.7% 0745 法国消费者支出(较前月) 1月 -0.5% +1.5% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.9% 0800 瑞士KOF领先指标 2月 90.0 97.0 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月初值 持平 -0.4% (较上年同期) -0.5% -0.6% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.2% -2.5% (较上年同期) -0.3% -0.5% 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月初值 +0.7% -1.1% (较上年同期) -0.2% -0.4% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.7% -1.3% (较上年同期) -0.4% -0.5% 1330 美国实质GDP环比年率 第四季修正值 +2.1% +2.6% GDP最终销售 +1.6% +1.8% GDP消费支出 -- +4.3% GDP隐性平减指数 持平 -0.1% 核心PCE物价指数 +1.1% +1.1% 个人消费支出(PCE)物价指数 -0.5% -0.5% 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 2月 58.0 59.4 1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 2月终值 94.0 93.6 现况指数 103.0 103.1 预期指数 87.8 87.5 1500 美国成屋待完成销售指数 1月 -- 100.7 指数变动(较前月) +2.0% -3.7% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲资本支出 第四季 -2.2% -1.9% 建筑类支出 -2.6% -2.5% 机械类支出 -1.3% -2.0% 0700 德国Gfk消费者信心指数 3月 9.7 9.5 0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第四季 +2.5% -- 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 2月 减少2.0 减少1.0 未经季节调整失业人数(万人) 300.0 300.0 经季节调整失业率 6.5% 6.5% 经季节调整失业人数(万人) 281.2 -- 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 12月 -0.2% -- 未经季节调整零售销售(较上年同期) +0.1% -- 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 1月 +4.1% +3.7% 民间贷款 -0.1% -0.3% M3三个月移动平均年增长率 +3.6% -- 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.7% +2.7% 0930 英国企业投资(较前季) 第四季初值 -1.4% +1.9% (较上年同期) +2.1% -- 1000 意大利企业信心指数 2月 99.1 98.0 1000 意大利消费者信心指数 2月 110.9 104.5 1000 欧元区企业景气指数 2月 0.07 0.22 经济景气指数 102.1 101.9 工业景气指数 负4.7 负4.5 服务业景气指数 正4.5 正5.3 消费者信心指数 负6.7 负6.7 消费者通胀预期指数 负2.3 -- 生产者通胀预期指数 负5.5 -- 1100 意大利薪资指数(较前月) 1月 +0.7% -- (较上年同期) +1.1% -- -- 美国建筑许可年率(万户) 1月修正值 106 -- 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.7% -0.6% 未经季节调整的CPI(较上年同期) -0.1% -0.1% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.6% +1.6% 每周平均实质所得(较前月) +1.2% +0.3% 1330 美国耐久财订单 1月 +2.8% +1.7% 扣除运输的耐久财订单 +0.3% +0.5% 扣除国防的耐久财订单 +3.0% -- 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.6% +0.3% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月21日当周 31.3 29.0 四周均值(万人) 29.45 -- 续请失业金人数(万人) 2月14日当周 240.1 239.0 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.2% -0.4% (较上年同期) +1.0% +0.7% 央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +2.2% +2.1% 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 12月 +0.8% -- (较上年同期) +5.4% -- 1600 美国堪萨斯联储综合指数 2月 1 -- 2145 新西兰建筑许可 1月 -3.8% -- 2100 韩国央行制造业景气判断指数 3月 79 -- 2330 日本所有家庭支出(较前月) 1月 -0.3% +0.4% (较上年同期) -5.1% -4.1% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 1月 +2.2% +2.3% 全国整体CPI +2.4% -- 东京地区核心CPI(较上年同期) 2月 +2.2% +2.2% 东京地区整体CPI +2.3% -- 2330 日本求才求职比 1月 1.14 1.15 失业率 3.6% 3.4% 2350 日本工业生产 1月初值 +4.0% +2.7% 一个月预估值 +0.2% -- 两个月预估值 -3.2% -- 2350 日本零售销售(较上年同期) 1月 -2.0% -1.3%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-