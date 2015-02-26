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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 10:38 BJT

日本股市：日经指数早盘刷新15年高点，FED不急于升息提振市场信心

“主要是衍生品...对冲基金被发现回补其从1月初以来的空仓，甚至
开始累积新多头部位。”三菱UFJ摩根士丹利证券分析师Norihiro Fujito
说。
    
    市场观察人士说，日本国家公务员共济组合连合会(简称国公连/KKR)
将把其国内股票持仓目标配比从8%增至25%的消息，也激励了市场人气。K
KR是负责管理日本公务员养老金的组织。
    
    KKR并将减持日本债券配比，从74%降至35%。
    
    权重股表现优于大盘。软银 涨1.8%，日本迅销 涨1.
3%，两家公司合力为日经指数贡献37点，将近是日经涨幅的一半。
    
    东证股价指数 涨0.2%，报1,510.87点，JPX日经400指数<.JPX
NK400>涨0.2%，报13,693.33点。(完)
  
 (编译 李婷仪 审校 许娜/杜明霞)
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