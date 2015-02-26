台湾债市：指标公债殖利率微跌，长周末假期前交易观望

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透台北2月26日 - 台湾10年公债104/5期 周四发行前交易殖利率略微走低，成交仍清淡。交易商认为，由于本地金融市场即将迎来三天的长周末假期，令交易心态偏向保守。
交易员表示，目前台债殖利率料先在目前水位停滞，不致波动太大，尤其是10年新券104/5期各方对未来的标售仍保守看待，向下的追价买盘相当犹豫。不过，也有交易商认为，10年券因有特定金融机构的买盘照拂，料殖利率上行空间有限。
〞大家虽然不看好中长券，但十年的标售不会太失控，我觉得(殖利率)往上空间不大，〞一位大型银行业交易员说。
也有交易员认为，近期的台债成交量一直无法有效拉抬，这对交易商后续操作是很大的问题。
前述银行业交易员也说，近期四至七年期冷券有零星成交，殖利率稍有走高，或有部分人士揣测台湾央行升息预期可能性转高，短券成为首当其冲的卖盘标的。
本周六因228公众假期，周五台北金融市场因补假休市一日。
美国公债价格周三小幅上扬，因交易商将美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦过去两天国会证词解读为暗示可能在今年年中之后升息。另外，今日进行的五年期公债标售需求稳健。10年期公债价格 尾盘涨6/32，收益率报1.96%，周二尾盘为1.99%。
指标公债今日预估主要交投区间：
• 10年公债104/05 ：1.585-1.60%
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--《综述》美国1月新屋销售持稳在多年高位附近，供应增加是楼市改善的吉兆 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-