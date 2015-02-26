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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 10:55 BJT

台湾债市：指标公债殖利率微跌，长周末假期前交易观望

路透台北2月26日 - 台湾10年公债104/5期 周四发行前交易殖利率略微走低，成交仍清淡。交易商认为，由于本地金融市场即将迎来三天的长周末假期，令交易心态偏向保守。

交易员表示，目前台债殖利率料先在目前水位停滞，不致波动太大，尤其是10年新券104/5期各方对未来的标售仍保守看待，向下的追价买盘相当犹豫。不过，也有交易商认为，10年券因有特定金融机构的买盘照拂，料殖利率上行空间有限。

〞大家虽然不看好中长券，但十年的标售不会太失控，我觉得(殖利率)往上空间不大，〞一位大型银行业交易员说。

也有交易员认为，近期的台债成交量一直无法有效拉抬，这对交易商后续操作是很大的问题。

前述银行业交易员也说，近期四至七年期冷券有零星成交，殖利率稍有走高，或有部分人士揣测台湾央行升息预期可能性转高，短券成为首当其冲的卖盘标的。

本周六因228公众假期，周五台北金融市场因补假休市一日。

美国公债价格周三小幅上扬，因交易商将美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦过去两天国会证词解读为暗示可能在今年年中之后升息。另外，今日进行的五年期公债标售需求稳健。10年期公债价格 尾盘涨6/32，收益率报1.96%，周二尾盘为1.99%。

指标公债今日预估主要交投区间：

• 10年公债104/05 ：1.585-1.60%

以下为最新相关报导连结：

--《焦点》共和党议员炮轰美联储，叶伦一反常态激烈反击

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