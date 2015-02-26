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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 11:19 BJT

韩国数据：第四季家庭抵押贷款较前季增长3.5%，增幅创纪录最大

路透首尔2月26日 - 韩国央行周四公布数据显示，截至12月底的家庭抵押贷款较上年同期增长10.2%，为2008年末开始统计该数据以来的最快增速。

央行数据显示，截至12月底，家庭抵押贷款增至460.6万亿韩元(4,195亿美元)，高于上年同期的418.12万亿韩元，较9月底时的445.16万亿韩元增长3.5%。

季度增幅亦为纪录最快。抵押贷款大幅上升凸显房地产市场复苏，但同时也加剧对家庭债务沉重给经济带来风险的担忧。

数据显示，截至12月底，包括从金融机构借款和用信贷消费在内的整体家庭信贷从上年同期的1,021.36万亿韩元增长6.6%，至1,088.98万亿韩元。

家庭信贷按年增幅持平于9月底时的增速，当时的增幅亦为2012年第一季以来最高。(完) (编译 李爽 审校 于春红)
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