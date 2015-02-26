韩国数据：第四季家庭抵押贷款较前季增长3.5%，增幅创纪录最大

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透首尔2月26日 - 韩国央行周四公布数据显示，截至12月底的家庭抵押贷款较上年同期增长10.2%，为2008年末开始统计该数据以来的最快增速。
央行数据显示，截至12月底，家庭抵押贷款增至460.6万亿韩元(4,195亿美元)，高于上年同期的418.12万亿韩元，较9月底时的445.16万亿韩元增长3.5%。
季度增幅亦为纪录最快。抵押贷款大幅上升凸显房地产市场复苏，但同时也加剧对家庭债务沉重给经济带来风险的担忧。
数据显示，截至12月底，包括从金融机构借款和用信贷消费在内的整体家庭信贷从上年同期的1,021.36万亿韩元增长6.6%，至1,088.98万亿韩元。
家庭信贷按年增幅持平于9月底时的增速，当时的增幅亦为2012年第一季以来最高。(完) (编译 李爽 审校 于春红)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-