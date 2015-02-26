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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 11:14 BJT

韩国股市：从五个月高点回落，房地产市场回暖之际建筑类股走强

路透首尔2月26日 - 韩国股市周四早盘从上个交易日所及的五个月高
点回落，投资者在股市连涨六日之后整理仓位。
    
    0225 GMT，韩股综合股价指数 跌0.2%至1,986.57点。
    
    过去六个交易日大盘累计上涨了2.5%，因围绕希腊债务问题的担忧有
所减退，并且美联储没有为未来升息设定时间。
    
    房地产市场好转之际，建筑类股跑赢大盘。
    
    开城工业园区的公司股价上扬，因中韩达成自由贸易协定，接受该园
区生产的韩国制造产品。(完)
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