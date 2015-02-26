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市场报道 | 2015年 2月 27日 星期五 07:25 BJT

****欧洲经济指标预测--2月27日-3月6日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段      预估值       前值   
     
    2月23日当周             
    2月27日(五)
    0005 英国GfK消费者信心指数                          2月           正2        正1 
    0700 德国进口物价(较前月)                           1月         -1.0%      -1.7%
                     (较上年同期)                                   -4.6%      -3.7% 
    0745 法国消费者支出(较前月)                         1月         -0.5%      +1.5%
    0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                1月           --       -0.9% 
    0800 瑞士KOF领先指标                                2月          90.0       97.0
    1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)            2月初值        持平      -0.4%  
                                  (较上年同期)                      -0.5%      -0.6%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    -0.2%      -2.5%
                                    (较上年同期)                    -0.3%      -0.5%    
    1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)              2月初值       +0.7%      -1.1%
                             (较上年同期)                           -0.2%      -0.4% 
              消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      +0.7%      -1.3%
                                  (较上年同期)                      -0.4%      -0.5%     
    
    3月2日当周
    3月2日(一)
    0700 英国Nationwide房价指数(较前月)                 2月           --       +0.3%
                            (较上年同期)                              --       +6.8%            
   
    0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                  2月           --        48.2  
    0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI                    2月           --        49.9
    0850 法国Markit制造业PMI                            2月           --        47.7
    0855 德国Markit/BME制造业PMI                        2月          50.9       50.9
    0900 欧元区Markit制造业PMI                      2月终值          51.1       51.1
    0900 意大利失业率                                   1月           --       12.9%    
    0930 英国消费者信贷(亿英镑)                         1月           --    增加5.78
            抵押贷款发放金额(亿英镑)                          　      --   增加16.12
            抵押贷款批准件数(千件)                                    --      60.275
            M4货供额(较前月)                                          --       +0.1%   
    0930 英国Markit/CIPS制造业PMI                       2月           --        53.0
    1000 欧元区HICP(较上年同期)                     2月初值         -0.5%      -0.6%
    1000 欧元区失业率                                   1月         11.4%      11.4%    
    
    3月2-3日
    0700 德国实质零售销售(较前月)                       1月         +0.2%      +0.2%
                     (较上年同期)                                   +2.6%      +4.0%
    
    3月3日(二) 
    0545 瑞士GDP(较上季)                             第四季           --        +0.6%
                (较上年同期)                                          --        +1.9%  
    0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI                      2月            --         59.1  
    1000 欧元区生产者物价指数(较前月)                  1月            --        -1.0%
                          (较上年同期)                                --        -2.7%
     
    3月4日(三)  
    0845  意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)  2月            --         51.2
    0850  法国Markit服务业采购经理人指数(PMI)          2月            --         53.4
              Markit综合PMI                                           --         52.2
    0855  德国Markit服务业采购经理人指数(PMI)      2月终值           55.5        55.5
                    综合PMI                                           --         54.3
    0900  欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI)    2月终值           53.9        53.9
                      综合PMI                                        53.5        53.5
    0930  英国Markit/CIPS服务业PMI                     2月       　   --         57.2
    1000  欧元区零售销售(较前月)                       1月            --        +0.3%
                          (较上年同期)                                --        +2.8% 
    
    3月5日(四) 
    0630  法国失业率                                 第四季           --        10.4%
    0700  德国工业订单(较前月)                          1月         -1.3%       +4.2%  
    0900  意大利GDP(较前季)                       第一季终值          --         持平
               (较上年同期)                                           --        -0.3%        
 　 1200  英国央行利率决定                              3月           --         0.5%
                  量化宽松规模(亿英镑)                                --        3,750
    1245  欧洲央行再融资利率                            3月           --        0.05%
                  存款利率                                            --      负0.20% 
    
    3月6日(五)  
    0700  德国工业生产(较前月)                         1月          +0.5%      +0.1%  
    0745  法国年内迄今预算(亿欧元)                     1月            --     赤字856
    0745  法国经季节调整贸易收支(亿欧元)               1月            --      逆差34
              进口(亿欧元)                                            --         414
              出口(亿欧元)                                            --         379     
    0815  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)              2月       　   --       -0.4%
                                (较上年同期)                          --       -0.5%   
    1000  欧元区GDP(较前季)                     第四季修正值        +0.3%      +0.3%
                 (较上年同期)                                       +0.9%      +0.9%     
    0900  意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)            1月  　        --       -0.7%
                               (较上年同期)                           --       -1.8%      

    3月6-13日
    0800  英国Halifax房价指数(较上月)                  2月       　    --       +2.0%
                     截至2月三个月房价(较上年同期)                     --       +8.5% (完)
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