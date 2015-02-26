欧洲经济指标预测--2月27日-3月6日****

标题新闻：克利夫兰联储总裁梅斯特称马克龙当选法国总统减轻了市场震荡损及美国经济的忧虑
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以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月23日当周 2月27日(五) 0005 英国GfK消费者信心指数 2月 正2 正1 0700 德国进口物价(较前月) 1月 -1.0% -1.7% (较上年同期) -4.6% -3.7% 0745 法国消费者支出(较前月) 1月 -0.5% +1.5% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.9% 0800 瑞士KOF领先指标 2月 90.0 97.0 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月初值 持平 -0.4% (较上年同期) -0.5% -0.6% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.2% -2.5% (较上年同期) -0.3% -0.5% 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月初值 +0.7% -1.1% (较上年同期) -0.2% -0.4% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.7% -1.3% (较上年同期) -0.4% -0.5% 3月2日当周 3月2日(一) 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 2月 -- +0.3% (较上年同期) -- +6.8% 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 48.2 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 2月 -- 49.9 0850 法国Markit制造业PMI 2月 -- 47.7 0855 德国Markit/BME制造业PMI 2月 50.9 50.9 0900 欧元区Markit制造业PMI 2月终值 51.1 51.1 0900 意大利失业率 1月 -- 12.9% 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 1月 -- 增加5.78 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加16.12 抵押贷款批准件数(千件) -- 60.275 M4货供额(较前月) -- +0.1% 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 2月 -- 53.0 1000 欧元区HICP(较上年同期) 2月初值 -0.5% -0.6% 1000 欧元区失业率 1月 11.4% 11.4% 3月2-3日 0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +2.6% +4.0% 3月3日(二) 0545 瑞士GDP(较上季) 第四季 -- +0.6% (较上年同期) -- +1.9% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 2月 -- 59.1 1000 欧元区生产者物价指数(较前月) 1月 -- -1.0% (较上年同期) -- -2.7% 3月4日(三) 0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 51.2 0850 法国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 53.4 Markit综合PMI -- 52.2 0855 德国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月终值 55.5 55.5 综合PMI -- 54.3 0900 欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月终值 53.9 53.9 综合PMI 53.5 53.5 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 2月 -- 57.2 1000 欧元区零售销售(较前月) 1月 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.8% 3月5日(四) 0630 法国失业率 第四季 -- 10.4% 0700 德国工业订单(较前月) 1月 -1.3% +4.2% 0900 意大利GDP(较前季) 第一季终值 -- 持平 (较上年同期) -- -0.3% 1200 英国央行利率决定 3月 -- 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 1245 欧洲央行再融资利率 3月 -- 0.05% 存款利率 -- 负0.20% 3月6日(五) 0700 德国工业生产(较前月) 1月 +0.5% +0.1% 0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 1月 -- 赤字856 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 1月 -- 逆差34 进口(亿欧元) -- 414 出口(亿欧元) -- 379 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 -- -0.4% (较上年同期) -- -0.5% 1000 欧元区GDP(较前季) 第四季修正值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.9% +0.9% 0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.7% (较上年同期) -- -1.8% 3月6-13日 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 2月 -- +2.0% 截至2月三个月房价(较上年同期) -- +8.5% (完)
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