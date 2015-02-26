欧洲经济指标预测--2月27日-3月6日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月23日当周 2月27日(五) 0005 英国GfK消费者信心指数 2月 正2 正1 0700 德国进口物价(较前月) 1月 -1.0% -1.7% (较上年同期) -4.6% -3.7% 0745 法国消费者支出(较前月) 1月 -0.5% +1.5% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.9% 0800 瑞士KOF领先指标 2月 90.0 97.0 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月初值 持平 -0.4% (较上年同期) -0.5% -0.6% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.2% -2.5% (较上年同期) -0.3% -0.5% 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月初值 +0.7% -1.1% (较上年同期) -0.2% -0.4% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.7% -1.3% (较上年同期) -0.4% -0.5% 3月2日当周 3月2日(一) 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 2月 -- +0.3% (较上年同期) -- +6.8% 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 48.2 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 2月 -- 49.9 0850 法国Markit制造业PMI 2月 -- 47.7 0855 德国Markit/BME制造业PMI 2月 50.9 50.9 0900 欧元区Markit制造业PMI 2月终值 51.1 51.1 0900 意大利失业率 1月 -- 12.9% 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 1月 -- 增加5.78 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加16.12 抵押贷款批准件数(千件) -- 60.275 M4货供额(较前月) -- +0.1% 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 2月 -- 53.0 1000 欧元区HICP(较上年同期) 2月初值 -0.5% -0.6% 1000 欧元区失业率 1月 11.4% 11.4% 3月2-3日 0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +2.6% +4.0% 3月3日(二) 0545 瑞士GDP(较上季) 第四季 -- +0.6% (较上年同期) -- +1.9% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 2月 -- 59.1 1000 欧元区生产者物价指数(较前月) 1月 -- -1.0% (较上年同期) -- -2.7% 3月4日(三) 0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 51.2 0850 法国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 53.4 Markit综合PMI -- 52.2 0855 德国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月终值 55.5 55.5 综合PMI -- 54.3 0900 欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月终值 53.9 53.9 综合PMI 53.5 53.5 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 2月 -- 57.2 1000 欧元区零售销售(较前月) 1月 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.8% 3月5日(四) 0630 法国失业率 第四季 -- 10.4% 0700 德国工业订单(较前月) 1月 -1.3% +4.2% 0900 意大利GDP(较前季) 第一季终值 -- 持平 (较上年同期) -- -0.3% 1200 英国央行利率决定 3月 -- 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 1245 欧洲央行再融资利率 3月 -- 0.05% 存款利率 -- 负0.20% 3月6日(五) 0700 德国工业生产(较前月) 1月 +0.5% +0.1% 0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 1月 -- 赤字856 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 1月 -- 逆差34 进口(亿欧元) -- 414 出口(亿欧元) -- 379 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 -- -0.4% (较上年同期) -- -0.5% 1000 欧元区GDP(较前季) 第四季修正值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.9% +0.9% 0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.7% (较上年同期) -- -1.8% 3月6-13日 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 2月 -- +2.0% 截至2月三个月房价(较上年同期) -- +8.5% (完)