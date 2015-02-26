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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 11:25 BJT

《汇市简讯》美元兑印尼卢比持坚，但交投清淡

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    * 美元兑印尼卢比在12850上方持坚，但交投兴趣不浓
    * 临近月末投机客表现低调，但企业需求带来支撑
    * 美元兑印尼卢比最新报12860-12865，目前为止交投于12850-870区
间
    * 印尼卢比无本金交割远期外汇(NDF)报12935-12965，印尼股市跌0.
14%
    * 印尼央行称没有对印尼卢比汇率设定目标，并且央行将一直对外汇
市场实施审慎的干预 
    (完)
      
      
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 (编译 许娜；审校 高琦)
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