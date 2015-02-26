更新版 1-日本经济：不应仅为在既定时间达成通胀目标而放宽政策--审议委员

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
**油价下挫**
石田浩二表示，他认为没有必要为应对油价下挫而采取行动，因为长期而言油价下跌可能提高家庭的可支配所得，因而对经济有利。
“从长期来看，当...日本出现经济持续扩张、却仍无法实现物价稳定的重大风险时，才有必要调整政策。”他说。
“我们不会将达成2%通胀目标的特定时间或进度，做为政策调校的依据。”
石田浩二身为经验丰富的银行家，在市场方面专业造诣亦深；他担心扩大激进刺激计画衍生的成本。去年10月日本央行意外放宽政策的会议上，在九名委员中他是四名投反对票的委员之一。
其观点与央行总裁黑田东彦及副总裁岩田规久男相左，这暴露出央行内部对若出现通胀放缓迹象时，采取政策行动因应的缓急，看法产生分歧。
路透调查显示，日本企业认为没有必要过分追求2%的通胀率目标或是推出额外的货币宽松举措。这样的立场支持了央行最近软化近期内实现通胀目标的措辞 。(完) (编译 戴素萍/张若琪 审校 于春红)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-