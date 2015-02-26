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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 11:43 BJT

更新版 1-日本经济：不应仅为在既定时间达成通胀目标而放宽政策--审议委员

**油价下挫**

石田浩二表示，他认为没有必要为应对油价下挫而采取行动，因为长期而言油价下跌可能提高家庭的可支配所得，因而对经济有利。

“从长期来看，当...日本出现经济持续扩张、却仍无法实现物价稳定的重大风险时，才有必要调整政策。”他说。

“我们不会将达成2%通胀目标的特定时间或进度，做为政策调校的依据。”

石田浩二身为经验丰富的银行家，在市场方面专业造诣亦深；他担心扩大激进刺激计画衍生的成本。去年10月日本央行意外放宽政策的会议上，在九名委员中他是四名投反对票的委员之一。

其观点与央行总裁黑田东彦及副总裁岩田规久男相左，这暴露出央行内部对若出现通胀放缓迹象时，采取政策行动因应的缓急，看法产生分歧。

路透调查显示，日本企业认为没有必要过分追求2%的通胀率目标或是推出额外的货币宽松举措。这样的立场支持了央行最近软化近期内实现通胀目标的措辞 。(完) (编译 戴素萍/张若琪 审校 于春红)
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