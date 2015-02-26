版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 11:45 BJT

《全球汇市》叶伦讲话令美元多头失望，疲弱数据打压澳元脱离高位

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1366 1.1361 +0.04 -6.04 1.2097

美元/日圆 118.93 118.84 +0.08 -0.63 119.68

欧元/日圆 135.18 135.01 +0.13 -6.63 144.78

美元/瑞郎 0.9493 0.9483 +0.11 -4.51 0.9941

英镑/美元 1.5546 1.5527 +0.12 -0.17 1.5573

美元/加元 1.2432 1.2434 -0.02 +7.01 1.1618

澳元/美元 0.7855 0.7882 -0.34 -3.83 0.8168

新西兰元/美元 0.7563 0.7553 +0.13 -3.00 0.7797

澳元/日圆 93.420 93.670 -0.27 -4.43 97.750

新西兰元/日圆 89.950 89.760 +0.21 -3.60 93.310

英镑/日圆 184.89 184.52 +0.20 -0.80 186.38

澳元/新西兰元 1.0379 1.0429 -0.48 -0.86 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/戴素萍/李婷仪/陈宗琦；审校 孙茉莉/杜明霞/高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐