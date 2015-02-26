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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 12:48 BJT

中国债市动态：现券延续弱势，少量逆回购未缓资金紧势机构仍趋观望

路透北京2月26日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率及IRS(利率互换)继续上探，成交量有所回升。今日公开市场逆回购少量投放对资金面改善有限，现券谨慎情绪不减，卖盘较上日稍增多；而一级市场方面，国开行五期增发债中标结果多符合预期，对市场影响不大。

交易员指出，受逆回购力度偏弱影响，国债期货价格明显下跌。春节长假刚刚过去，机构观望态度不减，但由于降准降息预期仍存，依旧看好后市。

“今天(现券收益率)上来一些吧，主要是资金影响；逆回购（投放）也不给力。”北京一券商交易员称。

中国央行公开市场周四春节后首次操作，进行了380亿元人民币逆回购，但由于春节前操作的逆回购大量到期，本周净回笼达1,420亿元，为近五个月来首次单周净回笼。

尽管节后现金将会逐步回流银行体系，但在逆回购以及国库现金定存集中到期的冲击下，短期资金仍显偏紧，央行继续通过小量逆回购操作传递维稳意图。市场人士并认为，公开市场近期的主要基调仍是根据资金面的松紧程度进行灵活调节，以维持市场相对平稳的预期。

对于早间招标的国开行增发债，北京一银行交易员认为，“长端利率高于预期显示目前需求较弱，可能是由于一些投资户的配置计划还没有下来；但投标倍数较高可能是交易户在博边际。”

国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.4865%，同时招标增发的三年和五年债结果分别为3.5507%和3.6369%，投标倍数分别为4.87倍、3.31倍和2.47倍；而七年期中标收益率3.7236%，标倍数3.20倍；10年期中标收益率3.6560%，投标倍数3.19倍。

剩余期限近10年的国开行140229券最新报价收益率 在3.7350%/3.7150%，上日尾盘为3.70%/3.68%。

国债期货主力合约TF1506 早盘收报99.030元，较上日结算价跌0.354元或0.36%。(完) (发稿 华小萌; 审校 吴芳/张喜良)
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