中国债市动态：现券延续弱势，少量逆回购未缓资金紧势机构仍趋观望

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透北京2月26日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率及IRS(利率互换)继续上探，成交量有所回升。今日公开市场逆回购少量投放对资金面改善有限，现券谨慎情绪不减，卖盘较上日稍增多；而一级市场方面，国开行五期增发债中标结果多符合预期，对市场影响不大。
交易员指出，受逆回购力度偏弱影响，国债期货价格明显下跌。春节长假刚刚过去，机构观望态度不减，但由于降准降息预期仍存，依旧看好后市。
“今天(现券收益率)上来一些吧，主要是资金影响；逆回购（投放）也不给力。”北京一券商交易员称。
中国央行公开市场周四春节后首次操作，进行了380亿元人民币逆回购，但由于春节前操作的逆回购大量到期，本周净回笼达1,420亿元，为近五个月来首次单周净回笼。
尽管节后现金将会逐步回流银行体系，但在逆回购以及国库现金定存集中到期的冲击下，短期资金仍显偏紧，央行继续通过小量逆回购操作传递维稳意图。市场人士并认为，公开市场近期的主要基调仍是根据资金面的松紧程度进行灵活调节，以维持市场相对平稳的预期。
对于早间招标的国开行增发债，北京一银行交易员认为，“长端利率高于预期显示目前需求较弱，可能是由于一些投资户的配置计划还没有下来；但投标倍数较高可能是交易户在博边际。”
国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.4865%，同时招标增发的三年和五年债结果分别为3.5507%和3.6369%，投标倍数分别为4.87倍、3.31倍和2.47倍；而七年期中标收益率3.7236%，标倍数3.20倍；10年期中标收益率3.6560%，投标倍数3.19倍。
剩余期限近10年的国开行140229券最新报价收益率 在3.7350%/3.7150%，上日尾盘为3.70%/3.68%。
国债期货主力合约TF1506 早盘收报99.030元，较上日结算价跌0.354元或0.36%。(完) (发稿 华小萌; 审校 吴芳/张喜良)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-