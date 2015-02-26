中国货币市场：回购利率下行仍难掩资金紧俏局面，公开市场逆回购驰援有限

路透上海2月26日 - 中国银行间市场周四主要回购利率早盘虽继续小幅走低，但难掩盖资金紧俏局面。交易员表示，在公开市场大量到期资金对冲下，央行今日少量逆回购投放对流动性助益有限，场内资金拆借仍未见明显缓解，而大行出资寥寥则令机构拆借更为不易。

交易员指出，虽然明日还将有国库现金招标驰援资金面，但短期估计难以很快奏效，机构多待现金回流之时资金面方能得到逐步改善。

“逆回购到期量太大了，相比之下，央行今天投放太少了。”上海一银行交易员表示，大行也不怎么出了，不少机构都加点借隔夜和七天，但头寸到现在还是没平。

他并指出，大行开盘定价导致回购利率仍旧小幅走低，但是市场上的实际情况是机构只能找大行融资，或者高价借入，一点办法也没有。

央行公开市场周四春节后首次操作，进行了380亿元人民币逆回购，但由于春节前操作的逆回购大量到期，本周净回笼达1,420亿元，为近五个月来首次单周净回笼。

面对资金紧张局面，财政部明日还将进行国库现金投放，对此，上海另一银行交易员表示，估计暂时对资金缓解有限，机构多期待节后现金回流，而这至少需要一周时间。

“央行虽然逆了，但是还是净回笼，明天即便国库现金投放了，不也还是回笼嘛。”她称。

中国财政部和央行将于周五(27日)进行今年第二期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，计划存款量500亿元人民币，期限六个月。

东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，从资金进出总量池子来看，总量上的资金应该是相对平衡的，但是，资金进出之间的领先滞后关系将影响市场的资金松紧形势，使之整体上呈现相对紧张的格局，特别是在年初刚开工的时点，不同机构之间资金量的不匹配将增加市场紧张情绪。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.2373 3.2646 -2.73

七天 4.5991 4.7310 -13.19

14天 4.8604 4.8819 -2.15

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.1550 2.7900 +136.50

七天 3.8200 2.3000 +152.00

14天 4.1000 4.2000 -10.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3500 3.3280 +2.20

七天 4.9000 4.8300 +7.00

14天 4.9200 4.8700 +5.00

Shibor

其中:隔夜 3.2980 3.3280 -3.00

七天 4.7170 4.7680 -5.10

三个月 4.9000 4.9000 +0.00