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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 12:08 BJT

中国汇市：人民币早盘再趋跌停，中资大行结汇盘令汇价坚守

* 人民币早盘随中间价小升

* 濒临跌停位交投谨慎波动甚微

* 套利盘与节后信用卡还款驱动购汇

* 众多中资大行结汇力挽狂澜

路透北京2月26日 - 中国人民币兑美元即期 周四随中间价微反弹，但开盘即离跌停位不到十个点子，指向今日走势呈“死水微澜”。交易员称，春节后信用卡还款与利用在离岸价差的套利盘共同驱动购汇，但众多中资大行结汇令跌停位久攻不破。

他们并表示，银行自营盘交投清淡，因在窄幅波动的市况下盈利甚微，削减了操作动能。早盘人民币即期最大波幅仅为11个点子。

“这个市场死掉了，不会动了。”一城商行交易员说。

北京时间11:34，人民币兑美元即期报6.2597元，上日收报6.2598元；盘中最低报6.26元，离跌停位6.2607仅7个点子。离岸人民币兑美元 成交于6.27，与在岸即期价差103个点子。今日人民币兑美元中间价 为6.1379元，上日中间价为6.1384元。

一股份行交易员指出，春节后购汇盘略占优势。市场情绪本已偏空，而长假出国游带动银联购汇，叠加境内外价差较阔吸引套利盘在境内购汇。但因临近跌停，交投情绪趋于谨慎，令汇价僵持。

“哎，天天固定汇率，其实也省力。”另一中资大行交易员亦感慨道。

全球汇市，美元兑日圆和欧元周三在亚洲早盘小幅下跌，此前美联储主席叶伦未给出何时可能开始升息的明确看法。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3860/6.391，上日尾盘为6.386。

北京时间11:34，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2692/6.2702元，上一交易日尾盘报6.2702元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 倪蔚丹/李铮; 审校 黄凯)
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