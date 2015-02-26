版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 12:29 BJT

日本经济：央行总裁称将检视经济与物价风险，并作出适当的政策调整

路透2月26日 - 日本央行总裁黑田东彦称，

* 消费通胀率可能将在2015/16财年前后达到2%

* 将检视经济与物价面临的上档和下档风险，并作出适当的政策调整

* 实质利率下降正刺激信贷增长

* 正密切关注质化及量化宽松(QQE)是否引发资产泡沫，但目前尚未见到此类迹象

* 对汇率水平和每日波动不予置评

* QQE并不以汇率水准为目标，而是为了实现物价稳定

* 认为汇率走向并非与货币宽松完全同步。

* 鉴于债务规模庞大，政府很有必要维护财政纪律。

(完) (编译 张若琪 审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐