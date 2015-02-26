《全球主要央行动态》--2月26日

以下所列为2月12日-2月26日全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦24日在参议院金融委员会作证时将升息指引的措辞进行了微调，她表示美联储正准备“在每次会议上酌情”考虑升息。叶伦在证词讲稿中介绍了美联储政策制定委员会未来数月将会如何为升息作准备--首先会在声明中弃用“耐心”一词，然后使用可能在任何一次会议上升息的措辞。

她第二天在众议院金融服务委员会作证时奋力抵挡共和党议员一连串咄咄逼人的质问，这些议员指责美联储把实现民主党的政治目标看得比引导美国经济发展更重。叶伦一反通常冷淡自持的表现，展现出自去年2月接掌美联储以来，在公开听证会上最为生动有活力的一面，此为美联储与保守派国会议员间龃龉不断加深的一个迹象。

18日公布的美联储1月会议记录显示，1月27-28日会议上决策者表达了升息过早可能令美国经济复苏降温的担忧，且对从联储利率指引中弃用“耐心”措辞的影响感到不安。官员讨论了通胀指标持低对联储推进升息信心的冲击。他们还指出，中国经济放缓以及中东地区和乌克兰紧张局势如何对美国经济成长前景构成下滑风险。联储官员维持了何时升息决定仍要看经济数据的观点，但多快采取行动看来成为忧虑的焦点。

即将卸任的费城联邦储备银行总裁普洛瑟20日接受专访时表示，当升息时候来到时，美联储口头上的失误已造成市场剧烈波动回应的风险升高。他称美联储可以在下个月的政策会议上开始释出正确的讯息，并揣测届时美联储可能删除收紧货币政策时耐心以对的描述。

**欧元区**

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉25日表示，如果希腊信守改革承诺，将愿意在融资操作中重新接受该国债券作抵押品。但从他的言辞中似乎显示，短期内欧洲央行融资操作不会重新接受希腊债券作为抵押品。此外，德拉吉周二对希腊新出炉的改革计划表达了保留意见，他呼吁希腊政府不要鼓动希腊人拒绝还债和缴税。德拉吉当日还表示，购债计划将坚持到通胀路径持续调整至符合目标。

欧洲央行(ECB)执委普雷特25日对比利时的Trends杂志表示，由于一些国家从结构性改革中受益，欧洲央行可能上修欧元区的经济增长预测。

**英国**

18日公布的2月4-5日英国央行会议记录显示，尽管决策者本月连续第二个月一致同意维持利率不变，但对利率前景的看法再度出现分歧。会议记录显示，决策者认为短期通胀前景十分疲弱，为保持央行保持利率在0.5%的纪录低位不变提供了依据。但有两位决策者表示，认为未来会升息和会降息的委员人数“旗鼓相当”。

英国央行12日公布的最新预测显示，央行认为今年几乎没有升息的必要，而且如果通胀率深跌至负值，央行准备降息。央行总裁卡尼称，由于油价大跌，他预计未来数月通胀率将跌破零，不过仅这个数据本身并不意味着经济已经进入通缩。

英国央行总裁卡尼24日警告雇主，不要把近零的通胀当作藉口而提供员工低薪，因这可能让英国经济复苏脱轨。卡尼对英国国会议员表示，尽管1月通胀率仅有0.3%，且未来几个月可能转为负值，但英国央行正致力于将年通胀率重回2%的目标。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯24日指出，英国通胀压力有可能快速升高，而且其他因素也可能导致“在不久的将来”需要升息，但英国央行目前暂时按兵不动的作法是正确的。他还表示，英国经济复苏的多数风险来自外部。

**中国**

中国央行16日公布，丝路基金已经成立，并正式开始运行；重点将在“一带一路”发展进程中寻找投资机会，并提供相应的投融资服务。第一财经日报援引中国央行行长周小川表示，丝路基金近日已正式开张运作，其是外汇为主的对外投资基金，比一般PE(私募基金)投资期限更长，项目中长期要体现合理回报。未来可基于行业和地域设立子基金，国内外投资者可通过市场化方式加入。

中国工商总局网站资料显示，去年末成立的中国丝路基金有限责任公司注册资本615.25亿元人民币，董事长为中国央行行长助理金琦。

中国央行网站25日信息显示，主权财富基金--中国投资有限责任公司原副总经理范一飞，已于近日出任中国人民银行副行长。不过，日前已正式履新担任中国三大政策性银行之一--进出口银行董事长的央行副行长胡晓炼仍在央行行领导名单之列。

**日本**

日本央行18日维持大规模资产购买的刺激政策不变，并上修对出口和产出的评估，尽管数据显示经济只是从衰退中脆弱复苏，降低了央行的乐观程度。央行仍坚持经济正在温和复苏的观点，且随着企业上调薪资和支出，有望在下一财年达成2%的通胀目标。“工业生产正在加快步伐，”央行在会后发布的声明称。这一看法比上月要乐观，上月央行称产出正在“触底”。

根据23日公布的日本央行1月会议记录，由于基础通胀放缓且油价下跌，三名审议委员质疑日本央行能否实现通胀目标，这显示央行刺激可持续增长的策略出现裂痕。其中一名委员表示，即便日圆疲软，扣除食品和能源的通胀年率目前仅略高于零。另一位表示，始于去年的油价大跌已经导致通胀势头放缓。

日本央行审议委员石田浩二26日表示，日本央行不应该只为了要在某个既定时间达成2%通胀目标而进一步扩大刺激政策。他加入其他决策者的行列，认为不急于达成央行雄心勃勃的目标。石田浩二在日本央行10月意外宽松货币政策时持反对意见。他并表示，一旦通胀朝目标加速前进，央行最终将必须逐步减少购买资产。

日本央行总裁黑田东彦23日表示，原油价格下跌可促进经济活动，因此在长期内将帮助推升消费者通胀率。“最快在两年左右的时间内达到2%通胀率的目标没有改变，”黑田东彦在议会表示。

他并在25日表示，希望政府坚守在2020会计年度达成基础财政收支盈余的承诺。黑田东彦在议会表示，维持对日本财政体质的信任很重要。

**韩国**

韩国央行17日一如预期连续第四个月维持利率不变，观察全球政策变化对本国逐步复苏的经济所产生的影响。央行总裁李柱烈称，周二的利率决定获得一致通过。

韩国央行23日表示，将强化风险管理流程，并采取先发制人的举措，以缓和未来任何金融危机对经济的冲击。央行在给国会的例行报告中表示，央行将考虑动用庞大的外汇储备来抵销全球市场动荡，但只有在危机环境下，以及评估清算资产的成本后才会那么做。

央行总裁李柱烈在国会表示，目前的货币政策重点是支持经济增长，关注力度甚于稳定通胀。李柱烈还称，很难公开地明确表示应该上调还是下调利率，但补充道，央行将重点关注稳定市场和扶助中小型企业的政策。

**澳洲央行**

17日公布的澳洲央行2月3日会议记录显示，委员会辩论了应在本月还是下月降息，但判定2月采取行动更有利于带动经济摆脱低迷局面。委员们被告知若利率维持不变，澳洲经济成长有可能在2015年低于趋势水准；澳洲央行于当次会议决定调降指标利率25基点至2.25%。

澳洲央行总裁史蒂文斯13日表示，如今降息在刺激需求方面的作用可能没有以前那么大，但货币政策还没有到完全没有作用的地步。他在半年一度的国会听证会上称，央行上周决定降息时就是这么想的。“我们觉得这样的政策仍能够帮助经济过渡，并认为提供这样的支持是适当的，”史蒂文斯表示。

**加拿大央行**

加拿大央行总裁波洛兹24日表示，上月意外降息为央行判断经济如何因应油价下挫争取了时间。这是在3月4日下次利率决定前，加拿大央行最后一次表态。波洛兹并没有提及下周的政策声明，只是称1月21日的降息是为了防范过低的通胀，以及因家庭高负债带来的金融不稳定。“全球油价突然重挫增加了这两方面的风险，”他在讲话中称。

**其他央行**

乌克兰央行25日意外禁止多数外汇交易，不料又突然取消禁令，造成市场大乱。该项禁令是在早上实施，原本要到本周结束时才会解除。但数小时之后，在没有任何的解释下，央行突然改弦易辙。稍早的禁令让银行间代表客户进行的所有交易戛然而止，这部分的交易占了市场官方交易的绝大多数。市场每日交易额达数以亿计美元。

25日公布的瑞典央行上次会议记录显示，总裁英韦斯(Stefan Ingves)称，该国央行准备竭尽全力推动通胀升至2%的目标。瑞典央行12日祭出震惊市场之举，下调关键利率至负值、推出公债购买计划，还称准备好在短期内采取进一步措施以抵御通缩威胁。

印尼央行17日意外下调指标利率25个基点至7.50%，为2012年以来首次降息；央行称利率水平与推动通胀率回到目标区间的努力一致。印尼央行还将隔夜存款工具利率(FASBI)下调25个基点至5.50%，但贷款工具利率维持在8.00%不变。

泰国央行副总裁Paiboon Kittisrikangwan在24日表示，泰国政策利率已较低，降息不会鼓励更多借贷以从事经济活动。他对记者称，货币政策一直较为宽松，“当前利率水准相当低。”

(完)

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